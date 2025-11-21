Un profesor denunciado en Chile por realizar biopsias «ilegales» a sus alumnos ejercía en una universidad de Madrid

Un profesor de Educación Física que fue sancionado en junio por la Universidad Finis Terrae (UFT) de Santiago de Chile tras ser denunciado por practicar biopsias musculares «ilegales» a alumnos que estaban cursando un doctorado que él dirigía, seguía dando clases en la Universidad ... Francisco de Vitoria de Madrid (UFV) hasta este jueves, según pudo saber este diario. Y fue precisamente este jueves, tras la consulta de ABC y después de varias horas de reunión con la dirección de la universidad, cuando el docente presentó su renuncia y el centro rompió toda la relación laboral.

Al profesor sancionado, Hermann Zbinden, que durante años fue también presidente del Consejo Superior de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CCNCD), cargo del que fue apartado tras saltar la polémica, se le acusa de los delitos de «lesiones menos graves», «ejercicio ilegal de la profesión de médico» y «experimentación en personas sanas». Así consta en la querella criminal presentada por uno de los alumnos del doctorado en Ciencias del Ejercicio que se sometieron a la prueba 'coaccionados' por el acusado y a la que ha tenido acceso este diario.

Según el escrito, a raíz de la biopsia a la que fue sometido por su tutor de doctorado, el querellante tuvo problemas físicos y psíquicos que requirieron apoyo psicológico. En aquel momento, Zbinden, doctor en Ciencias del Ejercicio de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), ejercía de director del área de posgrados de la Escuela de Kinesiología de la UFT, del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y Metabolismo (Labfem), y del doctorado de Ciencias del Ejercicio. Estos cargos en la universidad chilena los compatibilizaba desde marzo de 2024 con el de director de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid, en la que todavía ejerce. La extracción de las muestras musculares se hizo, según relata la parte acusadora en su escrito de denuncia, sin ninguna autorización, «vulnerando todos los protocolos para este tipo de situaciones y en un entorno no esterilizado» como es un gimnasio.

El «escándalo» saltó en capital andina en octubre de 2025 cuando el canal T13 de televisión publicó la noticia y varios medios chilenos se hicieron eco del caso. Los hechos, según consta en la querella presentada por el alumno M. A. M. B, se sitúan en mayo de 2024 cuando él y otros dos compañeros de doctorado fueron citados por Zbinden en el gimnasio del Labfem de la universidad. El profesor acudió con otros dos facultativos, que han sido acusados también de un delito de «lesiones menos graves». Uno de los alumnos se negó a que le practicaran la biopsia y salió de la sala y los otros se sometieron a la prueba «bajo coacción», según consta en la querella.

Comunicado de la Universidad Finis Terrae

Tras la «traumática» experiencia y las secuelas físicas y psíquicas que padeció, M. A. M. B. comunicó en septiembre a la universidad que dejaba el doctorado «por motivos personales» y meses después, en febrero de 2025, representado por el abogado y exfiscal Emiliano Arias, presentó ante la Fiscalía Regional Oriente de Santiago una querella en contra de Zbinden Foncea y las dos médicos que lo acompañaron en el procedimiento: Rommy Schwember y Karina Yévenes. En el escrito, consultado por este diario, se denuncian tres delitos. A los tres se les acusa de un delito de «lesiones menos graves», y a Zbinden se le añaden, además, los delitos de «ejercicio ilegal de la profesión de médico» y el de «experimentación en personas sanas».

El relato indica que la víctima y dos compañeros del Doctorado en Ciencias del Ejercicio, fueron citados el 3 de mayo de 2024 en el gimnasio del centro por el acusado para ser objeto de una biopsia de tejido muscular. Una vez allí, un ayudante advirtió de que no había anestesia. Pese a ello, según arguye el querellante, Zbinden insistió, lo que derivó en que uno se negara y fuera expulsado del lugar. Inmediatamente –según prosigue el relato del denunciante– el profesor procedió a hacer la biopsia en el compañero de M. A. M. B. para enseñarle a ambas doctoras, quienes practicaron luego la técnica con la víctima, actuando sobre sus dos muslos, generándole «terribles dolores porque la pequeña dosis de anestesia (lidocaína) suministrada no hizo efecto». Los días posteriores el querellante experimentó, según afirma, «profundos dolores y malestares debiendo consultar a un especialista».

Parte de la querella interpuesta

Arias explicó a este diario que la denuncia considera que el procedimiento se hizo en condiciones negligentes porque el Labfem no es un lugar habilitado para ello, «con insumos deficientes y con personal sin la capacitación necesaria». Además, precisó que «no hubo consentimiento informado» y «se actuó bajo coacción en consideración de que Zbinden era el director del doctorado que cursaba el denunciante y negarse habría puesto en peligro su titulación». «El trauma físico y psicológico de mi representado fue tan grave que, finalmente, se retiró del doctorado en la Finis Terrae y comenzó otro doctorado en otra universidad», afirma el abogado.

«¡Aguanta, aguanta!: la aguja llegó hasta el fémur»

En la grabación emitida por el reportaje, se pueden escuchar las quejas de dolor del alumno y la voz de Zbinden Foncea diciéndole «Aguanta, aguanta». El dolor fue tan intenso, que la víctima debió utilizar una mordaza para aguantarlo. Lo que se cuenta es que la aguja llegó hasta el fémur. Según indica la querella, el alumno quedó con secuelas permanentes por la mala praxis. El proceso judicial está en la primera etapa y si la Fiscalia confirma la responsabilidad de Zbinden en los hechos, el caso podría acabar en los tribunales.

La Universidad Finis Terrae, de ideario católico y privada, informó a este diario que Zbinden fue durante más de 10 años director del Labfem e impartió clases en pre y posgrado de Fisiología Molecular del Ejercicio en la escuela de Kinesiología. La institución aseguró que tomó conocimiento de los hechos recién en marzo de este año e inició una investigación en la «que revisó el cumplimiento de los protocolos éticos y científicos correspondientes, incluidos los referidos a las biopsias musculares propias de este tipo de programas». Resultado de ello, el 23 de junio de 2025 se sancionó a Zbinden, quien meses después dejó la universidad para focalizar su actividad académica en España.

El Colegio de Médicos estudia sumarse a la querella

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, al tanto de la denuncia, calificó la situación como grave. Consultada por ABC sobre el procedimiento en sí, indicó que este es de tipo invasivo, razón por la cual debe ser practicado por médicos debidamente calificados y en recintos asistenciales autorizados por la Seremi de Salud. «Cualquier intervención de este tipo realizada fuera de estos estándares constituye una infracción grave a la normativa sanitaria y además, podría configurar ejercicio ilegal de la profesión médica dependiendo de quien la realice, poniendo en riesgo la salud y seguridad de las personas», sostuvo.

Arriagada adelantó que revisarán los registros para ver si las dos doctoras involucradas están colegiadas (en Chile hay libertad de afiliación a los colegios profesionales) para ver si el Comité de Ética lo revisa y los abogados estudiarán si pueden sumarse a la querella.

Con un extenso registro de publicaciones científicas, Hermann Zbinden, se desempeñó hasta hace algunas semanas como presidente del Consejo Superior de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CCNCD), dependiente del Ministerio del Deporte. Este organismo, miembro de la WADA y parte el COI, tiene bajo su responsabilidad están todos los controles de dopaje de los deportistas chilenos, incluidos los del fútbol profesional chileno y los atletas del ciclo olímpico. Si bien, la comisión tiene larga existencia hace poco más de un año se constituyó en corporación sin fines de lucro y Zbinden fue designado, en representación de la Universidad Finis Terrae como el primer presidente del estrenado directorio. Destapado el escándalo, la universidad retiró el nombramiento. Desde la Comisión, señalaron a ABC que «esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado, desde el inicio fue nefasto, tenía una pésima relación con los trabajadores».

La UFV anuncia el cese tras la consulta de ABC

LA UFV comunicó este jueves que tenía abierto de oficio un procedimiento interno contra el denunciado y que en el marco de esta investigación este jueves el docente comunicó su renuncia. Este cese coincide con la consulta que hizo ABC tras conocer los hechos.

«En el momento de su incorporación a la UFV, no constaba denuncia ni investigación alguna en su contra. Los hechos mencionados en los medios de comunicación ocurrieron íntegramente en Chile, en el marco de un programa de doctorado de otra universidad, ajeno a la UFV», explica el centro, que insiste en que no les corresponde a ellos pronunciarse, sino a la justicia chilena. «La relación laboral entre Hermann Zbinden Foncea y la UFV ha quedado extinguida, por lo que no ocupa ningún cargo ni responsabilidad en la institución«, aclaran a ABC desde la universidad.

Aseguran, asimismo, que «la Universidad Francisco de Vitoria no realiza prácticas intervencionistas sobre alumnos en el ámbito de la docencia o la investigación. Todas sus actividades académicas se desarrollan en estricto cumplimiento de los códigos éticos, científicos y deontológicos, bajo la supervisión de los comités y autoridades competentes, y con las licencias y autorizaciones necesarias en cada caso«.

«La Universidad Francisco de Vitoria reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y la integridad en el ejercicio de la docencia y la investigación, así como con el cumplimiento de los más altos estándares académicos y profesionales por parte de todos los miembros de su comunidad universitaria», añade el centro en un comunicado remitido a este diario.