Suscribete a
ABC Premium

Un profesor denunciado en Chile por realizar biopsias «ilegales» a sus alumnos ejercía en una universidad de Madrid

Tras la consulta de ABC, el docente presentó este jueves la renuncia y la Universidad Francisco de Vitoria rompió la relación laboral

Uno de los alumnos, con secuelas físicas y psicológicas a raíz de la intervención, denunció los hechos ante la Fiscalía del país andino

Una víctima del docente denunciado: «Me realizaron dos pruebas; la segunda, sin anestesia, llegó al hueso y me desmayé de dolor»

En busca y captura una mujer que se hizo pasar por médico en Galicia durante años

El profesor de Educación Física Hermann Zbinden en una imagen de archivo
El profesor de Educación Física Hermann Zbinden en una imagen de archivo Mauro Miranda

María J. Errázuriz y Esther Armora

Corresponsal en Santiago de Chile

Un profesor de Educación Física que fue sancionado en junio por la Universidad Finis Terrae (UFT) de Santiago de Chile tras ser denunciado por practicar biopsias musculares «ilegales» a alumnos que estaban cursando un doctorado que él dirigía, seguía dando clases en la Universidad ... Francisco de Vitoria de Madrid (UFV) hasta este jueves, según pudo saber este diario. Y fue precisamente este jueves, tras la consulta de ABC y después de varias horas de reunión con la dirección de la universidad, cuando el docente presentó su renuncia y el centro rompió toda la relación laboral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app