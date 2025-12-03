Suscribete a
El profesor acusado de realizar biopsias «ilegales» en Chile, que ejerció en Madrid, ilocalizable

Desde su viaje a España, la fiscal del caso no ha podido interrogar al docente, que tras el escándalo dejó sus cargos en las universidades Finis Terrae de Chile y Francisco de Vitoria de Madrid

A raíz de la denuncia, la UFT solicitó también la renuncia al director de la escuela de Kinesiología Claudio Villagran Soto

Un profesor denunciado en Chile por realizar biopsias «ilegales» a sus alumnos ejercía en una universidad de Madrid

El profesor de Educación Física Hermann Zbinden en una imagen de archivo
María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Hermann Zbinden Foncea, el profesor de Educación Física denunciado en febrero de este año por un alumno del doctorado de Ciencias del Ejercicio de la Universidad Finis Terrae (UFT) de Chile por la realización de una biopsia ilegal de tejido muscular que ... le dejó serias secuelas físicas y psicológicas, se encuentra ilocalizable. La fiscal que lleva el caso, Ximena Cocca, le ha citado a declarar en tres ocasiones pero no ha comparecido, según ha podido saber ABC. Fuentes próximas al caso aseguran que "Zbinden se encuentre todavía en España" y avanza que si regresa al país andino "muy probablemente la fiscal lo cite de nuevo a declarar con orden de apercibimiento de arresto".

