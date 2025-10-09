Suscribete a
La privada exige al Gobierno dar marcha atrás con el decreto de universidades

Varios campus que no dependen del Estado insisten en que los cambios retroactivos traerán «inseguridad jurídica»

El Consejo de Estado le reprocha al Gobierno su reforma universitaria y alerta de choques con las autonomías y Europa

Las claves del decreto que asfixia a la universidad privada: 4.500 alumnos en 6 años, un 10% de alojamiento o aval bancario

Graduación en la Universidad Alfonso X el Sabio
Beatriz L. Echazarreta

El Ministerio de Universidades consumó el martes su acorralamiento a la universidad privada con la aprobación de un nuevo decreto que pone trabas a la apertura de nuevos campus. La privada, por su parte, ya ha empezado a reaccionar a lo que juzgan un « ... ataque injustificado» por parte del Gobierno de España. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) solicita al Ejecutivo que dé marcha atrás con el nuevo decreto que modifica las condiciones de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

