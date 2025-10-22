Suscribete a
Presión política para que en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, participado por la Iglesia, se practiquen abortos

Comunes, ERC, PSC y Junts instan al Ayuntamiento de Barcelona a que garantice estas intervenciones en el centro, que, según denuncian colectivos feministas, «son derivadas»

El hospital asegura que garantiza las prestaciones a través de «colaboraciones con centros homologados por el CatSalut»

El Vaticano censura los abortos en hospitales ligados a la Iglesia catalana

Protesta de colectivos anti-aborto en 2011 frente al Hospital de Sant Pau
Esther Armora

Barcelona

El Hospital de Sant Pau de Barcelona, en cuyos órganos de gobierno está representado el arzobispado de Barcelona, junto a la Generalitat y el Ayuntamiento, vuelve a estar en el punto de mira mediático por el aborto. Hace años, tras las informaciones de ... ABC y la presión de los grupos católicos, el hospital anunció que dejaba de practicar abortos voluntarios, pero, pese al pronunciamiento, siguió apareciendo durante años en el listado del Ministerio de Sanidad como centro en el que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVEs). Según ha podido comprobar este diario, el Hospital de Sant Pau no figura e el último listado, correspondiente a 2024.

