«Presión», «amenazas» y «persecución» por no hablar catalán a los alumnos: las denuncias de docentes por esta causa se triplican en Cataluña

La AEB y la asociación Docentes Libres advierten a la Generalitat de que con su actitud «incumple» de forma «reiterada y deliberada» la jurisprudencia actual

Un grupo de alumnos en una escuela de Primaria de Barcelona
Esther Armora

Barcelona

La presión institucional a maestros y profesores para que usen el catalán dentro y fuera del aula se ha disparado en los últimos años. Según los datos que manejan las asociaciones Docentes Libres y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) las denuncias ... por parte del profesorado por presiones y amenazas por parte de la Generalitat y las direcciones de los centros se han triplicado en los últimos años coincidiendo con la ofensiva del Govern para impulsar el uso de la lengua autonómica en diferentes ámbitos mediante el Plan Nacional por la Lengua (PNL).

