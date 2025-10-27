«Presión», «amenazas» y «persecución» por no hablar catalán a los alumnos: las denuncias de docentes por esta causa se triplican en Cataluña

La presión institucional a maestros y profesores para que usen el catalán dentro y fuera del aula se ha disparado en los últimos años. Según los datos que manejan las asociaciones Docentes Libres y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) las denuncias ... por parte del profesorado por presiones y amenazas por parte de la Generalitat y las direcciones de los centros se han triplicado en los últimos años coincidiendo con la ofensiva del Govern para impulsar el uso de la lengua autonómica en diferentes ámbitos mediante el Plan Nacional por la Lengua (PNL).

Las dos asociaciones, que defienden desde hace años los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, denuncian en un comunicado, consultado por ABC, «la política lingüística coercitiva que la Generalitat de Cataluña y del Departamento de Educación están aplicando en los centros educativos, vulnerando derechos fundamentales, sentencias judiciales firmes y principios básicos de libertad y pluralismo».

«En los últimos meses hemos recibido numerosos correos y testimonios de docentes que relatan con angustia la presión, el hostigamiento y la persecución que sufren por utilizar el castellano en el ejercicio de su labor docente o en su comunicación cotidiana con alumnos y compañeros», aseguran las asociaciones.

Noticia Relacionada Europa avala la llegada del catalán a las Escuelas Europeas con condiciones Esther Armora La Comisión Europea condiciona la aprobación a que el Gobierno pague íntegramente el sueldo de los docentes y avanza que no será un aval a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas

Ana Losada, presidenta de la AEB, relata en declaraciones a ABC el contenido de algunas de las comunicaciones que les han hecho llegar los docentes. «Son profesores señalados, advertidos por escrito, vigilados por sus propios equipos directivos o inspección, sometidos a presión psicológica y aislamiento profesional por el simple hecho de hablar en la lengua oficial del Estado», aseguran en el comunicado.

«Repetidos testimonios recibidos por nuestras asociaciones relatan las advertencias por parte de la dirección de sus centros para atenerse al uso exclusivo del catalán como lengua vehicular, desatendiendo los criterios pedagógicos y necesidades específicas de los alumnos. Este tipo de situaciones, cada vez más frecuentes, configuran un clima de miedo y autocensura en el profesorado», añaden las asociaciones en la nota.

Las entidades advierten de que con su actitud «la Generalitat incumple de forma reiterada y deliberada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que han determinado de forma clara que el sistema educativo catalán debe ser de conjunción lingüística, en el que catalán y castellano sean ambos lenguas vehiculares, de docencia y comunicación».

Aluden, en concreto, al más reciente pronunciamiento judicial que «tumba» los artículos «capitales» del decreto lingüístico del Govern que asienta la inmersión en la escuela. «Las recientes sentencias del TSJC de abril y septiembre de 2025 anulan las instrucciones y el decreto lingüístico del Govern por vulnerar los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución, al imponer el catalán como única lengua de uso en las aulas, en las relaciones internas y en la documentación de los centros. A pesar de estas resoluciones, la administración catalana ha puesto en marcha mecanismos de vigilancia y control ideológico, como las denominadas ULAE (Unidades de Lengua y Aprendizaje Escolar) y grupos de seguimiento lingüístico, cuya función real es fiscalizar y denunciar el uso del castellano no solo en el aula, sino también en las relaciones personales entre profesores y alumnos», aseguran.

«Atentan contra la libertad de cátedra»

A juicio de Docentes Libros y la AEB, «estas prácticas recuerdan a sistemas de delación impropios de una democracia avanzada y atentan directamente contra la libertad de cátedra y de expresión del profesorado» y acusan de «inacción» al Gobierno.

«La Inspección educativa y algunos equipos directivos, lejos de proteger a los docentes, están actuando como comisarios políticos del Departamento, elaborando informes, presionando y sancionando de facto a aquellos profesores que no se pliegan al dogma del monolingüismo. Esta situación vulnera gravemente los derechos laborales, la dignidad profesional y la salud mental de muchos docentes, convertidos en blanco de una campaña de intimidación institucional», denuncian.

Acusan al Govern de convertir la educación «en un instrumento político e ideológico, al servicio del nacionalismo, utilizando la lengua como herramienta de exclusión, adoctrinamiento y uniformización identitaria». «Esta deriva totalitaria, -subrayan las entidades- no solo atenta contra la libertad de los docentes, sino también contra el derecho de los alumnos y las familias a recibir una educación en ambas lenguas oficiales, tal y como exige la Constitución y la legislación vigente».

Por todo ello, reclaman a la Consejería de Educación y «al conjunto de la Generalitat» el «cese inmediato de cualquier práctica de persecución o control lingüístico en los centros educativos», «el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales que establecen la obligatoriedad de un sistema de conjunción lingüística real y equilibrado», «la protección institucional y jurídica de los docentes que libremente utilicen el castellano en sus clases o comunicaciones» y «la disolución de las ULAE y de cualquier estructura de vigilancia o denuncia dentro de los centros».

«Las asociaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con una escuela libre, bilingüe y plural, en la que el catalán y el castellano convivan en igualdad, y donde los profesores puedan ejercer su labor sin miedo, sin presiones y con el respeto que merece su independencia profesional», concluyen.