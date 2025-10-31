Suscribete a
Los premios Internacionales de Prensa distinguen a David Alandete como mejor corresponsal español

«El periodismo solo tiene sentido cuando sirve al interés general», afirma el corresponsal en Washington

David Alandete defiende la labor de la prensa en el Congreso frente a «políticos que desprestigian periodistas y jueces»: «Se parecen a Trump»

David Alandete, tajante cuando le preguntan por la situación de Zapatero tras la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela: «Yo estaría muy nervioso»

David Alandete recibe el premio de Pere Granados, alcalde de Salou José Ramón Ladra

David Alandete recibió ayer el premio al Mejor Corresponsal Español en los galardones organizados por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de ... Prensa Africana (APA).

