Los premios Internacionales de Prensa distinguen a David Alandete como mejor corresponsal español

David Alandete recibió ayer el premio al Mejor Corresponsal Español en los galardones organizados por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de ... Prensa Africana (APA).

El corresponsal de ABC recibió ayer dicho galardón «por la brillante cobertura que está realizando en Washington, antes y después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca». En su intervención, Alandete reflexionó que «la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los ciudadanos a recibir información con rigor para tomar decisiones. En tiempos en los que la desinformación se ha convertido en una herramienta del poder, ejercer el periodismo libremente es una forma de resistencia democrática».

Para el corresponsal de ABC en la capital estadounidense, «poder trabajar en la Casa Blanca, en contacto directo con el presidente, me recuerda cada día que el periodismo solo tiene sentido cuando sirve al interés general, no a intereses partidistas. No hay periodismo sin independencia, y no hay independencia sin garantías ni respeto a la labor informativa».

«Recibir un premio internacional de periodismo es un reconocimiento colectivo. Pertenece a todos los que creemos que informar con transparencia y contexto sigue siendo un deber esencial, incluso cuando resulta incómodo», prosiguió Alandete, quien quiso dedicar este reconocimiento a sus compañeros, «especialmente a los corresponsales y reporteros de ABC y Cope que trabajan en circunstancias tan difíciles. A ellos, que mantienen viva la curiosidad, la precisión y el compromiso con la verdad, les pertenece el mérito de que la libertad de prensa siga siendo posible».

En la gala celebrada ayer en Madrid también recibieron reconocidos Antonio Pelayo, Cécile Thibaud, Sebastián Álvaro, la Asociación de Periodistas Europeos, el diario 'El Español', la Guía Repsol, Ethiopian Airlines, la selección española Paralímpica, el Teatro de la Zarzuela y el documental 'Mortal y Rosa'.

Los premios Internacionales de Periodismo 2025 cuentan con la colaboración de Banco Santander, la Universidad Europea, el Ayuntamiento de Salou, el Ayuntamiento de Madrid, 959 Ibéricos, Territorio Tarón Rioja Alta y Atalayar entre dos orillas.