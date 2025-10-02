Premio de Periodismo de la Fundación Policía Española a Gregoria Caro

La periodista de ABC Gregoria Caro recogió ayer en Vigo el premio de Periodismo de la Fundación Policía Española en la modalidad de periodismo escrito y digital, por su reportaje 'El dique de contención contra la trata y la explotación sexual', publicado en la sección de Sociedad de este periódico el pasado 30 de julio. Caro lleva ocho años trabajando en este diario, tanto en la sección de política como cubriendo asuntos sociales desde el último año.

En el texto se pone de manifiesto cómo, en 2024, la Policía Nacional lideró el 80% de las investigaciones sobre trata con fines de explotación sexual. Gracias a su labor incansable, la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos desarticula redes criminales que esclavizan a mujeres y hombres y cerca de 6.000 personas en situación de riesgo fueron atendidas el año pasado. La gala de Premios Policía Nacional tuvo lugar en el Teatro Afundación de Vigo en el marco de los actos institucionales de celebración de los Patronos de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, que este año se celebra en la ciudad gallega.