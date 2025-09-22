El PP organiza un reunión en el Senado para tratar la polémica de las pulseras antimaltrato

El Partido Popular ha anunciado una sesión monográfica con los consejeros de Igualdad de las comunidades autónomas sobre violencia de género en la que se abordará la polémica de las pulseras antimaltrato. A esta reunión ha invitado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ... aunque todavía no ha respondido si acudirá o no. Los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE, por su parte, han declinado la invitación y no acudirán a la cita. Esta sesión se celebrará el próximo martes 22 de septiembre.

Alicia García, líder de los populares en la Cámara Alta, ha lamentado que «Los socialistas no solo dejan abandonadas a las mujeres y las perjudican, sino que además desprecian sus problemas esquivando hablar de ellas», además de exigir a la ministra su presencia en la sesión para abordar los problemas de las mujeres y buscar solución.

Alma Ezcurra, la vicesecretaria de coordinación sectorial de la formación, por su parte, además de anunciar esta reunión en el Senado, ha criticado que tras cinco días desde que se conoció la polémica no se hayan ofrecido «datos ni explicaciones solventes» por parte de Redondo o Sánchez. Una situación que consideran desde el PP como una «chapuza».

Aunque el pasado jueves la senadora popular García ya solicitase la dimisión de la ministra, la vicesecretaria ha solicitado que Redondo abandone el cargo o se destituya. Según ha confesado, entiende «que los errores pueden suceder», aunque lo que no puede pasar es que «un error así no tenga soluciones», algo que ha podido «cobrarse víctimas».

«Estos hechos son gravísimos», ha criticado Ezcurra, recordando que el Gobierno ha fallado a las mujeres «en su primer y único cometido: seguridad e las mujeres en el momento en el que mas lo necesitaban». Según la popular, Redondo «desoyó las advertencias de error y después ha decidido insultar a jueces, abogados, técnicos y oposición política acusando de que trasmitimos bulos». «Que quede bien claro, no es un debate mediático, es un caso de negligencia», ha sentenciado.

Por todo ello, han organizado esta reunión en el Senado y exigirán la reprobación en el Congreso de los Diputados de la ministra. Una solicitud que espera que más formaciones se unan, ya que «no es una petición de partido, es una demanda de sentido común».