El CGPJ confirma a Igualdad que informó oficialmente de incidencias en las pulseras antimaltrato

El PP organiza un reunión en el Senado para tratar la polémica de las pulseras antimaltrato

La ministra Ana Redondo ha sido invitada, aunque no ha respondido aún a si acudirá

Carlos Mullor

El Partido Popular ha anunciado una sesión monográfica con los consejeros de Igualdad de las comunidades autónomas sobre violencia de género en la que se abordará la polémica de las pulseras antimaltrato. A esta reunión ha invitado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ... aunque todavía no ha respondido si acudirá o no. Los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE, por su parte, han declinado la invitación y no acudirán a la cita. Esta sesión se celebrará el próximo martes 22 de septiembre.

