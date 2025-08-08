Suscribete a
Portugal quiere limitar el permiso por lactancia hasta que el bebé cumpla dos años

Actualmente no existe un límite de edad para que las madres puedan solicitar una reducción de jornada por este motivo

Desde el Gobierno aseguran que la intención no es «eliminar el derecho a la lactancia», sino evitar lo que considera «abusos» del sistema

Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

El Gobierno conservador de Luís Montenegro ha presentado a los socios sociales una propuesta preliminar con cerca de 100 modificaciones al Código del Trabajo, en el marco del proceso de concertación social. Entre los cambios más controvertidos se encuentra la intención de limitar el derecho al horario reducido por lactancia, así como la revocación del permiso por luto gestacional.

