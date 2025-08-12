Portugal, sin aviones antiincendios, pide ayuda a Marruecos para sofocar las llamas

En Portugal se repite la misma imagen de veranos anteriores: el fuego que consume hectáreas de terreno empujado por el viento; los rostros desencajados por el miedo de los habitantes que ven cómo el humo y las llamas se acercan, poniendo en peligro sus casas; y los esfuerzos de los bomberos —la mayoría voluntarios— trabajando día y noche para intentar controlar el fuego. Muchos se quejan de la falta de medios o de la dificultad para acceder a los montes, ya que en los caminos que no han sido limpiados durante el invierno crece la maleza seca, lo que impide el paso.

Este mes de agosto, la peor parte se la está llevando el interior norte de Portugal, en concreto la región de Vila Real, junto a la frontera con España, donde más de dos mil efectivos intentan sofocar los incendios que siguen activos. Aunque, por ahora, ninguna población se ha visto afectada, los habitantes de las aldeas cercanas siguen con preocupación la evolución de los frentes activos, temiendo que el viento cambie de dirección y vuelvan a estar en peligro.

A pesar de ser una lucha que se repite cada verano, y de ser el país europeo con mayor superficie quemada en los últimos treinta años, Portugal es el único país mediterráneo que no dispone de una flota propia de aviones Canadair. Durante el anterior gobierno socialista de António Costa, el país optó por adquirir varios helicópteros rusos que resultaron ineficaces en el combate a los fuegos, por lo que acabaron siendo cedidos a Ucrania.

En estos momentos, los tres aviones Canadair que Portugal había alquilado para combatir las llamas están averiados. Por eso, este martes llegaron al país tres aviones Canadair procedentes de Marruecos para apoyar las tareas de extinción en el incendio de Trancoso, uno de los más difíciles de controlar en estos días. En total, se han movilizado seis medios aéreos para combatir las llamas en esta zona. El ayuntamiento ha suspendido el riego de los espacios públicos y ha pedido a la población que reduzca el consumo de agua a lo «estrictamente necesario» para «salvaguardar un recurso esencial para combatir el fuego». Solo en esta zona, se estima que han ardido más de ocho mil hectáreas.

En lo que va de año, en Portugal han ardido más de sesenta mil hectáreas. Solo en las dos últimas semanas, esta cifra se ha triplicado, superando la media del área quemada durante los últimos veinte años. En total, se han registrado más de 5.700 incendios, la mayoría en el norte y centro del país, según datos del Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF).

28% de los fuegos son provocados

Este año han sido detenidas más de setenta personas sospechosas de haber provocado incendios, en su mayoría reincidentes, algunas incluso en los últimos días o pocas horas antes de su detención. La Policía Judicial portuguesa (PJ) cuenta con un registro del perfil de más de 900 incendiarios y, según la Agencia Portuguesa del Ambiente, el 28% de los fuegos son provocados. La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc) confirmó que se han registrado 37 heridos —entre civiles y operativos—, que fueron atendidos en el lugar o trasladados a hospitales cercanos.

El año 2017 fue el peor en materia de incendios en Portugal. El 17 de junio, en Pedrógão Grande, en el centro del país, el fuego provocó 64 muertos y cerca de 200 desalojados que huyeron de las llamas dejando atrás sus casas, consumidas por el incendio. El 15 de octubre de ese mismo año se registraron más de 500 fuegos en un solo día, provocando 50 muertos y cerca de 70 heridos.