Polonia tendrá que indemnizar con más de 16.000 euros a una mujer por violar su derecho a abortar

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al país por una sentencia del TC de 2020 en la que prohibía la interrupción del embarazo en caso de malformaciones graves

Fracasa en Polonia el intento de despenalización del aborto promovido por el Gobierno

Manifestación contra el endurecimiento de la ley del aborto en Varsovia.
Manifestación contra el endurecimiento de la ley del aborto en Varsovia. reuters

Europa Press

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Polonia a pagar 16.450 euros a una mujer por violar sus derechos a abortar en medio de la incertidumbre generada por una sentencia del Tribunal Constitucional en 2020 que prohibía la interrupción ... voluntaria del embarazo en caso de malformaciones fetales graves.

