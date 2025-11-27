La Policía Nacional lanza su propia muñeca, Gala, con un fin solidario

La Policía Nacional, en colaboración con la Fundación Juntos por una Sonrisa, ha lanzado al mercado su primera muñeca oficial. Se trata de Gala, un juguete de una altura de 44 centímetros que recuerda a las clásicas Nancy y similares y a la ... que no le falta detalle en su uniforme, una reproducción exacta del que usan las agentes cuando no están en acto de servicio o de patrulla.

Fabricada artesanalmente en Onil (Alicante) –considerada la cuna de la industria de muñecos españoles– en colaboración entre Toybags, la propia Policía Nacional y la Fundación, cada unidad de Gala destaca por «su realismo, calidad de materiales y acabados de colección», según explican desde la propia página web en la que se podrá comprar.

El total de los beneficios obtenidos de sus ventas se irán a los proyectos de la Fundación, todos ellos destinados a paliar los problemas que tienen los niños de familias vulnerables o en situación crítica.

Hoy asistimos a la presentación de la primera muñeca de @policia #Gala en la @PoliciaEscuela 👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️



Un proyecto precioso que une tradición, valores y #solidaridad, creado para apoyar a quienes más lo necesitan 💙



Puedes adquirirla en https://t.co/8MENzJwjx1 y todos los… pic.twitter.com/F6J8lt4d9G — Policía Nacional (@policia) November 27, 2025

Además, con cada muñeca policía Gala se incluye una entrada infantil gratuita para el Museo del Juguete Ricordi en Medina del Campo (Valladolid), considerado uno de los más importantes de España.

La iniciativa con fines solidarios se ha presentado este jueves en la Escuela Oficial de Ávila, justo a las puertas de la temporada navideña, donde los muñecos serán protagonistas de las cartas a los Reyes Magos y Papá Noel de los más pequeños.