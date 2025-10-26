La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en un trastero de Logroño. Se ha producido en torno a las 16.00 horas de este domingo, informa Europa Press, que cita fuentes de la investigación.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la ... Policía Judicial. También dotaciones del Servicio Riojano de Salud para certificar el fallecimiento.

Según ha declarado una vecina del portal en el que han sucedido los hechos a Europa Press, el fallecido es un hombre, de más de cuarenta años, que vivía en uno de los trasteros, ubicado en la tercera planta del garaje. Noticia Relacionada Hallan el cuerpo calcinado de un hombre en una finca en un pueblo de Cádiz S, A. Las circunstancias que rodean este suceso están siendo investigadas El testimonio de otro vecino, recogido por Europa Press, explica cómo ha visto llegar a efectivos de la Policía Nacional, una ambulancia y bomberos, que han descendido por la rampa del garaje en el que se encuentran ubicados los trasteros.

