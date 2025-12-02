La Policía iraní deja de imponer el velo femenino aunque su uso siga siendo obligatorio

Un informe de la agencia Associated Press, con abundante material gráfico, ha sacado a la luz que la Policía del régimen teocrático iraní ya no detiene ni impone multas a las mujeres que optan por no portar el velo islámico, el 'hijab', obligatorio ... desde hace 46 años. Las normas que exigen que en Irán toda las mujeres cubran su pelo cuando están en público siguen estando vigentes, pero los agentes han dejado de hecho de aplicarlas.

Hace tres años, la detención por no portar el velo de la joven Mahsa Amini en Teherán -asesinada pocas horas después en comisaría- desató una amplia protesta en Irán, reprimida con dureza por el régimen musulmán chií. Desde entonces, la permisividad por parte de la llamada 'policía religiosa' ha ido en aumento en todo el país, hasta llegar al actual estado de cosas hipócrita: no se suspenden las normas de obligatoriedad del velo, pero tampoco se castiga a quien no las cumpla.

En una entrevista con la cadena norteamericana NBC, el jefe del Gobierno iraní, Masud Pezeshkian, dijo el pasado mes de septiembre que «todo ser humano tiene derecho a elegir» al ser preguntado por el velo. El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, de 86 años, hace mucho que no se manifiesta sobre esa materia.

El reportaje de Associated Press recoge testimonios e imágenes de mujeres de todas las edades, tanto en los barrios más acomodados de Teherán -la zona norte- como en los populares del sur, donde AP constató la presencia de jóvenes sin pañuelo junto a otras con el estricto chador negro, el velo integral musulmán. Una visita al exclusivo hotel Espinar Palace de Teherán refleja la escena de una comida multitudinaria sin ningún velo femenino, junto a carteles en inglés con el lema 'Por favor, observe el hijab islámico'.

Aunque la permisividad respecto al velo femenino viene de atrás, los analistas consideran que los acontecimientos políticos de este año han movido al régimen integrista persa a ser cautos en materia interna, para no exacerbar los ánimos de la población ya angustiada por las dificultades económicas. Teherán prefiere centrar sus esfuerzos en su agenda exterior: adquisición del arma nuclear, sortear las sanciones internacionales para poder exportar su gas y su petróleo, y reconstruir las alianzas en la región. El año que ahora acaba ha sido 'terribilis' para el régimen fundamentalista iraní. Pasaron por una guerra de doce días, durante la que la aviación israelí y norteamericana intentó destruir sus instalaciones nucleares, y perdieron dos de sus grandes aliados en la zona: el régimen sirio chií de Bachar el Assad y la supremacía sobre el Líbano del movimiento armado chií Hizbolá.