Polémica por una frase de Ángela Rodríguez 'Pam' sobre las matemáticas: «Las raíces cuadradas no me han servido»

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, 'Pam', ha pronunciado unas palabras durante una entrevista este domingo en TV3 que han desatado una nueva polémica. En este caso, la número dos de Igualdad se ha referido a la importancia de la educación sexual para detectar patrones de violencia machista y para ello ha restado importancia a las matemáticas.

«Algo tan sencillo como que tratar bien está bien y tratar mal está mal, no nos lo enseñan en el colegio. Aprendemos a hacer raíces cuadradas... no sé si a ti te sirven las raíces cuadradas para algo. A mí no. Sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y esto es un elemento clave en nuestras vidas», ha opinado 'Pam' durante la entrevista en el canal 24 horas de la televisión pública catalana donde estaba comentando los frentes a los que tiene que hacer el Ministerio de Igualdad como la ley del 'solo sí es sí' o los casos de violencia machista.

Años defendiendo que las chicas entiendan y aprendan las matemáticas en igualdad con los chicos.

Y ahora viene Pam la desubicada a decir que las raíces cuadradas no sirven para nada.

Aunque quería destacar la importancia del consentimiento especialmente en edades tempranas, esta frase ha desatado una ola de críticas en las redes sociales. Muchos usuarios han destacado la utilidad de las matemáticas en los aspectos del día a día y han destacado que se trata de una materia fundamental para pensar.

Otros usuarios han ironizado sobre el comentario de 'Pam' y han señalado que, por el mismo motivo, habría que eliminar el inglés de las aulas porque existen los traductores o las enseñanzas de cálculo porque existen los teléfonos móviles y las calculadoras.

También se ha pronunciado el conocido matemático Santi García-Cremades que ha afirmado estar «de acuerdo en el fondo» de lo que quería decir la secretaria de Estado, pero ha afeado el ejemplo ya que a su parecer «poner el ejemplo de las matemáticas es maltratar la educación». «Las mates te aportan actitud crítica, razonada y abstracta. Si nos burlamos por lo útil o no, podemos ridiculizar casi toda la educación», ha escrito en su cuenta de Twitter.

Estoy de acuerdo en el fondo, PERO poner el ejemplo de las matemáticas es maltratar la educación.

Somos una ciencia básica ya bastante odiada. Las mates te aportan actitud crítica, razonada y abstracta.

Si nos burlamos por lo útil o no, podemos ridiculizar casi toda la educación.

La «caja de herramientas» para acercarse a niños y adolescentes

Ángela Rodríguez ha seguido con su intervención para destacar «la caja de herramientas» con las que acercarse y concienciar a niños y adolescentes. Ha señalado en este sentido que el Código Penal «es la última ratio» y se debe hacer un esfuerzo.

«Yo creo que en la próxima legislatura sería muy interesante que pudiera existir algunos nuevos pactos de Estado, uno por la educación sexual y otro por la corresponsabilidad», ha expresado.

Otras polémicas de Ángela Rodríguez 'Pam'

En las últimas semanas, la secretaria de Estado de Igualdad se ha visto envuelta en distintas polémicas. Vox pidió su dimisión tras difundirse un vídeo de Ángela Rodríguez durante la manifestación del 8M lamentando que «la madre de Abascal no pudiese abortar».

También desde el sector socialista algunas voces expresaron su malestar después de que la número dos de Igualdad frivolizase en un podcast al hablar de la reciente aprobación de la ley del solo sí es sí.