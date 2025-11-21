Planas asegura que la gripe aviar está «controlada»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas , afirmó este viernes que la situación de la gripe aviar está, por el momento, bajo control, y adelantó que pedirá a la Unión Europea (UE) un incremento de los días de pesca en ... el caladero mediterráneo para 2026.

«Creo que el asunto está, por ahora —y toquemos madera— controlado; pero debemos ser cautos y que nadie crea que se puede relajar la vigilancia», señaló en una entrevista en Canal Sur Televisión. Planas precisó que alrededor de dos millones y medio de gallinas ponedoras han tenido que ser sacrificadas debido a la gripe aviar, una cifra que no alcanza el 5% del total.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener reforzadas todas las medidas de protección individual y de seguridad para conservar la situación bajo control, y lanzó un mensaje de calma. «No existe ningún riesgo en el consumo de carne ni de huevos», afirmó.

Respecto al precio de los huevos y su reciente encarecimiento, el ministro explicó que la subida responde principalmente a un «ajuste entre oferta y demanda» y no tanto al impacto de la gripe aviar, cuya incidencia calificó de «muy limitada».

Indicó también que el consumo ha aumentado porque se trata de una proteína «de muy buena calidad y bajo coste», a la que recurren numerosas familias. El Gobierno considera que, con una producción equivalente al 120% del consumo nacional, existe «margen». Además, señaló que en las dos últimas semanas el precio de los huevos ha descendido un 2%.

Descarta el salto a mamíferos

También descartó que la gripe aviar haya saltado a los mamíferos, poco después de conocerse la noticia de la muerte de un zorro en Zaragoza que fue atribuida a la gripe aviar. «Este caso se refiere únicamente a un animal que ha sido objeto probablemente de un contagio con ocasión de la carga vírica que tenía de las posibles aves que puede haber consumido» explicó el ministro.

En materia de pesca, el ministro ha anunciado que este próximo lunes, y después de una negociación con la Comisión Europea, su Departamento «dará una indicación exacta a la flota del caladero Mediterráneo sobre lo que pueden hacer hasta final de año».

«Lo que estamos hablando con la Comisión es de ampliar días de faena, sobre todo, porque creemos que hay argumentos sólidos. Me siento absolutamente al lado del sector. Entiendo perfectamente sus argumentos», ha apostillado.

De cara a 2026, «la pretensión del Gobierno es que haya más días de posibilidad de trabajo, porque ha habido una mejora de los stocks tras un esfuerzo muy grande en los últimos cinco años». «Seamos claros: no hay Mediterráneo sin pescadores. Hacen falta los buques de pesca, hacen falta las lonjas, hace falta todo lo que está en torno a la actividad pesquera en las localidades andaluzas... Para el Gobierno es una prioridad política», ha concluido.