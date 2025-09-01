Los pilotos forestales inician la huelga indefinida que fue pospuesta por la ola de incendios de agosto
Los trabajadores denuncian sobrecarga de trabajo y jornadas sin descanso, imposibilidad de concicliar, falta de personal y estancamiento salarial
Los pilotos y personal técnico de la empresa de operativos aéreos contra incendios Pegasus inician este lunes, 1 de septiembre, la huelga indefinida, convocada por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos. La huelga, inicialmente prevista para el 20 de agosto, fue aplazada por parte de los pilotos debido a la ola de incendios del pasado mes.
Según el sindicato, la huelga se prolongará hasta el 31 de enero de 2026. Ha precisado, no obstante, que aunque la convocatoria afecta a servicios esenciales en la lucha contra incendios en toda España, «los servicios mínimos del 100% impuestos por la administración impedirán cualquier reducción operativa».
Los trabajadores denuncian sobrecarga de trabajo y jornadas sin descanso, imposibilidad de concicliar, falta de personal y estancamiento salarial.
«No queremos poner en riesgo el servicio, pero tampoco podemos seguir invisibles. Tenemos derecho a condiciones dignas», ha recordado Enrique Durán, portavoz sindical.
