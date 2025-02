«No perdí ninguna batalla»: el obituario de un hombre en el que describe cómo es morir de cáncer a los 43 años

Durante seis años, Orus Coffield se sometió a un tratamiento por un cáncer raro. Antes de morir, escribió su propio obituario, un agradecido reflejo de su vida que también incluye sus sinceros pensamientos sobre cómo la gente habla sobre el cáncer.

«El cáncer me mató. Sé que todos hojeamos los obituarios con curiosidad por saber la causa de la muerte de cada persona», escribió Coffield, de 43 años, de Marlborough, Connecticut, en su obituario. «Después de más de 6 años de tratamientos, ansiedad, dolor y momentos ocasionales de esperanza, me di cuenta de la brutal verdad de que mi cuerpo ya no podía continuar».

Coffield compartió que tenía liposarcoma mixoide, un cáncer que se desarrolla en las células que almacenan la grasa del cuerpo. Aproximadamente 2.000 personas en los Estados Unidos son diagnosticadas anualmente con esta enfermedad y ocurre con mayor frecuencia en personas de 20 a 40 años. Coffield recibió su diagnóstico en 2016.

«No es así como esperaba que se escribiera mi capítulo final», escribió. «Soñaba como cualquier otra persona con criar a mis hijos, ser la pareja de mi cónyuge en los años venideros y disfrutar de envejecer rodeado de las personas que amo».

Aún así, se sintió increíblemente agradecido por su esposa, Jennifer, y sus cuatro «hijos maravillosos». También comparte la sabiduría que ganó a lo largo de sus 43 años.

«Mi tiempo en esta Tierra puede haber sido más corto de lo que me gustaría, pero una vida llena de experiencias enriquecedoras ha resultado en lecciones importantes aprendidas», escribió Coffield. «Esas lecciones también son simples: sé amable, sé honesto y sé útil. Si las palabras que decimos o las acciones que tomamos no pueden cumplir con esos criterios, entonces es mejor dejarlas sin decir y sin hacer».

Si bien el obituario incluye lo agradecido que se sintió Coffield y lo que aprendió, también transmitió su frustración con la forma en que la gente habla sobre el cáncer.

«Una ventaja de escribir mi propio obituario es que tengo la última palabra y es esta: nunca quiero que mi muerte a causa del cáncer sea discutida al estilo de 'perdió su batalla' o 'después de una lucha larga y valiente' o cualquier otro lenguaje similar. El cáncer no es un invasor como un virus o una bacteria extraños», compartió. «El cáncer es el ADN de mi propio cuerpo enloquecido. ¿Contra quién estoy luchando? ¿Mi propio cuerpo? O tal vez mi cuerpo es un campo de batalla, en cuyo caso, ¿quién es el enemigo? Y ahora que he muerto debido al cáncer, ¿significa esto que no luché lo suficiente o que me faltaron las ganas de vivir? Por supuesto no».