Nosotros ya llevábamos unos días de clases del Máster de Periodismo de ABC-UCM, allá por 2012, cuando la única persona que faltaba por venir de la lista, Iara Mantiñán Búa (La Coruña, 1985), apareció por la puerta. Llegó con mucho ímpetu pese a que era tarde y todos estábamos ya sentados. Otros en su posición habríamos agachado la cabeza, pero ella, con una vieja mochila colgando del hombro por un solo asa y el pelo revuelto, no. Venía de haber vivido en un 'kibbutz' en Israel, una palabra desconocida para nosotros hasta ese momento, pero que luego usaríamos frecuentemente para hacerle bromas cuando nos convertimos en amigos.

Iara era idealista, ambiciosa, enérgica y respiraba periodismo. Su sueño era ser corresponsal de guerra y lo había conseguido a base de moverse, de perseverar, de insistir. De nunca desistir. Creía firmemente que había que ir a por todas y por ello no dudó en meterse en berenjenales como viajar a Egipto para cubrir la caída de los Hermanos Musulmanes o irse a Palestina en medio del conflicto. Nunca fue de medias tintas. Iara fue muchas cosas, pero nunca una persona descafeinada.

Con esta misma mentalidad se enfrentó al nuevo reto que la vida, que la empujaba constantemente hacia a lo extraordinario, le puso enfrente: Iara fue diagnosticada de cáncer. Y, como no podía ser de otra manera en su condición de especial -bromeamos con ello muchas veces-, era de un tipo extraño, del que apenas había información. Un sarcoma ultrarraro con un nombre feísimo, condrosarcoma extraesquelético mixoide, que solo afecta a una de cada millón de personas. Iara, una vez más, fue una entre un millón.

Enfrentarse al cáncer como periodista

Se enfrentó a él igual que planteaba sus reportajes: buscó toda la información posible acerca de aquello, hizo muchísimas (pero muchísimas) preguntas a la gente que podía saber algo del tema, y se movió por todas partes. El planeta entero era su casa y no le dolían prendas por viajar miles de kilómetros si eso le iba a dar las respuestas que ella quería. Se dio cuenta entonces de que los enfermos de sarcoma, cuando les daban la terrible noticia, no tenían un punto de partida claro y que el sistema, que muchas veces olvida que detrás de las estadísticas hay personas, deja de lado las patologías raras.

Así que, bajo el mismo lema de 'hazlo tú mismo' que rigió su vida como mantra, montó la Asociación Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), que creaba una base de operaciones inicial para todas esas personas perdidas que nunca habían oído hablar de aquel tipo de cáncer que afecta a los tejidos blandos. La agrupación llegó lejos: Iara se sentó en el Congreso de los Diputados para pedir un protocolo y centros de referencia de esta patología e incluso viajó a Cambridge, Inglaterra, Viena y Austria a contar la realidad de un colectivo que no solo se enfrenta a una enfermedad muy puñetera, sino a todo un sistema que no está preparado para la gente extraordinaria como Iara.

Un sistema sanitario fragmentado en 17 partes

Así pasaron diez años desde que le dieran el maldito diagnóstico que cambió el sueño del periodismo de guerra por el de la curación. Una década en la que no solo hubo activismo, sino también una batalla personal paralela con recaídas, operaciones, nuevos tratamientos, nuevas ilusiones con prometedores fármacos, nuevos choques contra realidades injustas de un sistema sanitario español excelente, pero que se fragmenta en 17 y ahoga al paciente en burocracias o limbos administrativos. Y, a pesar de todo, Iara nunca se olvidó de vivir. Lo hacía como siempre, exprimiendo cada segundo, cambiando su trayectoria vital a cada paso si era necesario, porque la impulsividad también era uno de sus rasgos característicos. Y creyendo con una fe que nos impresionaba a todos los que hablamos con ella que aún había esperanza, que podía salvarse.

Lo pensó incluso cuando le dieron la nefasta noticia de que el cáncer había llegado a su cerebro. Los médicos dijeron que no había nada que hacer y ella, cabezota hasta magnitudes superlativas, les desdijo. Contactó con el oncólogo Antonio Casado, jefe de Sección de Tumores Ginecológicos, Tiroides, Origen Desconocido y Sarcomas del Hospital Clínico San Carlos e incluso se pagó su propia ambulancia para viajar de su Coruña natal a Madrid para acceder a un tratamiento experimental, a pesar de que le advirtieron que podía morir en el trayecto.

«Quiero tener derecho sobre mi muerte, sí; pero también sobre mi vida si lo que quiero es intentarlo», me dijo en una videollamada en la que ella estaba en la cama, en su habitación. Ese día estaba rebosante de energía pese a que tenía los niveles de plaquetas demasiado bajos, por lo que estaba esperando una transfusión que luego tuvieron que ser dos. A pesar de tener metástasis diseminadas por todo el cuerpo, abrumaba su vigor. Su madre y su tía, con una entereza que me impresionó en lo más profundo, le decían entre bromas que tenía que amainar un poco con toda aquella fuerza. «Pero es que si paro, me muero», contestaba ella.

El ejército de Iara

Ese ímpetu lo usó para crear un ejército de familiares y amigos que le ayudaron a contar su historia al mundo entero con su arma más preciada: la palabra. Esta armada invencible consiguió en cuestión de semanas decenas de entrevistas en toda clase de medios, regionales, nacionales e incluso internacionales. También contó su historia en primera persona: primero en su blog de FronteraD, el lugar en el que se estrenó como reportera de guerra; después en ABC, a la casa a la que volvió después de mucho tiempo. Su objetivo era salvarse, que su historia se hiciera viral para que llegase a cuantos más médicos especialistas, mejor. Pero también que la próxima Iara lo tuviera más fácil que ella, quien había pasado una década de constante lucha, muchas veces por causas ajenas a su enfermedad.

La vida que ella abrazaba con una intensidad que yo nunca antes había visto no dejó de ponérselo difícil hasta el final. Y, aún así, de la mano de su hermano Ramón, fiel escudero para todas las locuras que se le ocurrían; de Sonia, quien a pesar de tener secuelas por un ictus no dudó en montarse en la ambulancia con ambos, incluso a riesgo de ver cómo su mejor amiga podía morir en el camino; o de Adrián, su 'partner in crime' con el que vivió varias vidas en tan solo tres años, hicieron frente a todo, lo previsto y lo inesperado. «Iara, ¿no puedes dejar de tener una vida extraordinaria por un momento?», le dije en nuestra última conversación. «Eso me gustaría. A veces solo me apetece estar en la cama, viendo una peli con Adrián hasta que nos quedemos dormidos», me respondió. Ahora duerme después de una vida que ha superado la trama de cualquier película.

Antes de morir, le dijo a su madre que todo aquel viaje había merecido la pena si con ello había ayudado a conocer la realidad de los pacientes con este raro cáncer que, sin embargo, se diagnostica a unas 2.700 personas al año. Esos pacientes, presentes y desgraciadamente futuros, que ahora lo tienen un poquito más fácil gracias a la cabezonería de una gallega que soñaba con ser periodista de guerra.