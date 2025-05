Partos prematuros y malformaciones congénitas: el calor extremo duplica los riesgos en el embarazo

El aumento de las olas de calor vinculadas al cambio climático está poniendo en riesgo la salud de millones de mujeres embarazadas en todo el mundo. Según un informe de la organización Climate Central publicado este miércoles, en 222 de los 247 países y territorios analizados el número de días peligrosos de calor durante el embarazo se ha duplicado en los últimos cinco años, provocando consecuencias devastadoras para los futuros recién nacidos y complicando la maternidad.

En concreto, las consecuencias van desde partos prematuros, malformaciones congénitas o diabetes gestacional; con los mayores impactos en regiones vulnerables del tercer mundo.

Noticia Relacionada La ONU pide reducir las emisiones tras un 2024 de temperaturas récord ABC El secretario general de las Naciones Unidas señala que «hemos soportado una década de calor mortal»

El informe de Climate Central, con sede en EE.UU., trató de medir cuánto más mujeres embarazadas han estado expuestas a calor extremo desde 2020, y en qué medida el cambio climático es el culpable. Estos 'días de calor de riesgo durante el embarazo' se traduce en días en los que las temperaturas máximas superan el 95% de las temperaturas locales históricas.

Duplicado el número de días de calor de riesgo

En 222 de los 247 países y territorios estudiados, «el cambio climático al menos duplicó el número medio anual de días de riesgo de calor durante el embarazo experimentados en los últimos cinco años», según el informe. Asimismo, En casi un tercio de los países y territorios (78 de 247), el cambio climático añadió al menos un mes más de días de calor de riesgo durante el embarazo cada año, de 2020 a 2024.

Los mayores aumentos se produjeron en países en desarrollo donde el acceso a la atención sanitaria es limitado, como en el Caribe, América Central y del Sur, las islas del Pacífico, el Sudeste Asiático y el África subsahariana.

22 días adicionales de calor en España

Con respecto a España, en nuestro país entre 2020 y 2024 se experimentaron cada año de media 22 días adicionales de calor de riesgo durante el embarazo debido al cambio climático.

Por comunidades autónomas, Baleares experimentó el mayor número de días (28) adicionales de calor de riesgo durante el embarazo, seguida de Castilla-La Mancha (26), Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia (las tres últimas con 25 cada una). De las cuatro ciudades españolas que recoge el estudio, Barcelona fue la que, con 28 días, experimentó el mayor número de jornadas adicionales de calor de riesgo para el embarazo. Tras ella se situaron Madrid, Valencia y Sevilla, con 25, 22 y 11 días respectivamente.

Ante esta situación la vicepresidenta científica de Climate Central, Kristina Dahl, alerta de que los efectos sobre la salud materna empeorarán si no dejamos de quemar combustibles fósiles. «Incluso un solo día de calor extremo puede aumentar el riesgo de complicaciones graves en el embarazo. El cambio climático está incrementando el calor extremo y aumentando las probabilidades de que no se produzcan embarazos sanos en todo el mundo, especialmente en lugares donde ya es difícil acceder a la atención sanitaria», exclama en el informe. Bruce Bekkar, médico especialista en salud femenina y autoridad en los peligros del cambio climático para la salud humana, defiende la misma línea, mientras recomienda que «reducir las emisiones de combustibles fósiles no sólo es bueno para el planeta, sino que es un paso crucial para proteger a las embarazadas y a los recién nacidos de todo el mundo».