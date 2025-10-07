Un parque de atracciones en bancarrota amenaza con sacrificar a 30 belugas en Canadá

Suscribete a
El centro zoológico ha solicitado al Gobierno una inyección económica para evitar la eutanasia de estos animales

Una beluga en una imagen de archivo
Una beluga en una imagen de archivo Reuters

ABC

El parque temático canadiense Marineland, muy criticado por el trato que dispensa a los animales en cautividad, ha amenazado con sacrificar a 30 belugas si el Gobierno federal no le proporciona fondos de emergencia. El centro, también zoológico, cerró al público el año ... pasado y dice carecer de recursos para seguir cuidando a estos cetáceos.

