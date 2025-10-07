Un parque de atracciones en bancarrota amenaza con sacrificar a 30 belugas en Canadá

El parque temático canadiense Marineland, muy criticado por el trato que dispensa a los animales en cautividad, ha amenazado con sacrificar a 30 belugas si el Gobierno federal no le proporciona fondos de emergencia. El centro, también zoológico, cerró al público el año ... pasado y dice carecer de recursos para seguir cuidando a estos cetáceos.

A principios de este mes, el Ejecutivo canadiense denegó la solicitud del parque de enviar las ballenas al parque temático Chimelong Ocean Kingdom en China, según recoge la agencia de noticias AFP. La ministra de Pesca, Joanne Thompson, afirmó que la exportación «perpetuaría el trato que han sufrido estas belugas».

En Marineland, un total de 20 ballenas -una orca y 19 belugas- han muerto desde 2019, según la agencia de noticias Canadian Press. Además, una inspección anterior al cierre definitivo del parque arrojó que todos los animales se encontraban en peligro debido a la mala calidad del agua.

El viernes, la dirección del parque escribió al Gobierno federal para solicitar una inyección de efectivo antes del 7 de octubre, según comunicaron el 'New York Times' y CBC News. «Si no recibimos una respuesta antes de esa fecha, no tendremos más remedio que dar por negativas las respuestas a nuestras preguntas», escribió Marineland, que dijo que se enfrentaría «a la devastadora decisión de la eutanasia».

«El hecho de que Marineland no haya planeado una alternativa viable a pesar de haber criado estas ballenas en cautividad durante muchos años no obliga al Gobierno canadiense a cubrir sus gastos», ha asegurado la ministra.

Aunque la titular de Pesca ha argumentado que las ballenas deben vivir en el océano, algunos expertos han advertido de que los mamíferos marinos criados en cautividad no pueden ser devueltos a su hábitat natural sin una planificación exhaustiva, ya que estos animales suelen carecer de habilidades para cazar e interactuar socialmente.