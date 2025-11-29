Suscribete a
El Papa rompe la tradición y declina rezar durante la visita a la mezquita de Estambul

Sus antecesores, Benedicto XVI y Francisco sí que rezaron en este lugar

El Papa apoya a la minoría de católicos turcos: «Vuestra fuerza no deriva de la potencia económica o de la relevancia social»

El Papa León XIV
Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Estambul

El Papa León XIV ha decidido no rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul y ha roto la tradición comenzada por Benedicto XVI en este mismo lugar de reservar unos instantes para la oración en silencio. El Pontífice ha declinado respetuosamente ... la propuesta del muecín y ha continuado la visita con cordialidad. La decisión podría estar ligada al deseo de no crispar los ánimos de nacionalistas turcos, que criticaron el hecho de que los Papas rezaran en este lugar.

