El Papa se reúne por primera vez con una organización de víctimas de abusos y les solicita colaboración directa

Participan víctimas y abogados de la organización más crítica con las políticas antiabusos de sus predecesores

Del silencio al pago: la Iglesia indemniza con 1,1 millones a 39 víctimas de abusos

León XIV saludó el domingo a los fieles congregados en la plaza de San Pedro
León XIV saludó el domingo a los fieles congregados en la plaza de San Pedro
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Benedicto XVI fue el primer Papa que se reunió con personas que habían sido abusadas en instituciones de la Iglesia, Francisco el primero que expulsó a obispos culpables de encubrir a sacerdotes delincuentes, y el Papa León XIV es desde este lunes el primero ... que se reúne con una organización de defensa de víctimas y supervivientes. Se trata de una de las voces más críticas con la Iglesia, ECA Global, siglas de Ending Clergy Abuse, («Acabando con el Abuso por parte de Sacerdotes»). El encuentro ha durado una hora y los participantes aseguran que ha sido cordial.

