Suscribete a
ABC Premium
Directo
García Ortiz dice que tenía un conocimiento «somero» de la causa de González Amador
Sesión de control
Feijóo, a Sánchez: «Usted lleva tres años sin Presupuestos y ni siquiera contesta»

El Papa se reúne con Laura Pausini y Naomi Campbell y recibirá el sábado a estrellas de Hollywood

León XIV a la cantante italiana: «Yo también era fan suyo, cuando usted era muy joven»

Actopres como Cate Blanchett, Viggo Mortensen o Monica Bellucci y directores como Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore y y el español Albert Serra participarán en el encuentro

El Vaticano descarta un nuevo dogma y desaconseja el título de «Corredentora» para la Virgen

Naomi Campbell y otras celebridades que le acompañaban posan junto al Papa después de la audiencia
Naomi Campbell y otras celebridades que le acompañaban posan junto al Papa después de la audiencia EFE
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Naomi Campbell y Laura Pausini han pasado la mañana de este miércoles en el Vaticano. La top model, acompañada por el productor de cine argentino Fernando Sulichin, ha escuchado en la plaza de San Pedro la catequesis de la audiencia general y ha saludado ... al Papa León XIV unos minutos ante miles de peregrinos. Sin embargo, el encuentro con Laura Pausini ha sido en una sala junto al Aula Pablo VI, y el Papa ha reconocido ser su fan desde que vivía en Perú.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app