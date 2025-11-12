El Papa se reúne con Laura Pausini y Naomi Campbell y recibirá el sábado a estrellas de Hollywood

Naomi Campbell y Laura Pausini han pasado la mañana de este miércoles en el Vaticano. La top model, acompañada por el productor de cine argentino Fernando Sulichin, ha escuchado en la plaza de San Pedro la catequesis de la audiencia general y ha saludado ... al Papa León XIV unos minutos ante miles de peregrinos. Sin embargo, el encuentro con Laura Pausini ha sido en una sala junto al Aula Pablo VI, y el Papa ha reconocido ser su fan desde que vivía en Perú.

«Yo también era fan suyo, cuando usted era muy joven», le ha confiado el Papa. «Era en 1993. Ahora tengo 51 años, entonces tenía 18», ha explicado la cantante. «Él es su principal fan, si no del mundo, sí de América Latina», ha dicho León XIV a la cantante italiana, mientras señalaba al sacerdote Edgard Rimaycuna Inga, que sonreía con cierto rubor. «En Perú, seguramente es uno de los principales», le ha hecho eco Laura Pausini, quien saltó a la fama en 1993 con su single 'La solitudine', traducido como «La soledad», pero que muchos recuerdan por su primera estrofa «Marco se ha marchado para no volver». «Me siento bendecida por este encuentro», ha añadido.

El motivo de la visita era mostrar al Papa la iniciativa «Women In Music». La idea es «que la voz de las mujeres -la voz de las artistas y la voz de las que trabajan en este sector- sea cada vez más reconocida con respeto en el mundo de la música», ha explicado al Pontífice Silvia Danielli, de Billboard Italia. Ha añadido que en el marco de esa iniciativa, Laura Pausini ha recibido el Global Icon Award pues «es una mujer que ha hecho sentir su voz verdaderamente».

Como recuerdo del encuentro, la cantante ha regalado al Papa una grabación inédita de un tema inspirado en el «Canto de las Criaturas» de san Francisco de Asís. «El año que viene es un año Jubilar, se cumplen 800 años de la muerte de San Francisco, esta grabación es providencial», le ha respondido agradecido el Papa.

León XIV saluda a Laura Pausini en una sala del Vaticano, momentos antes de la audiencia general EFE

Naomi Campbell en el Vaticano

Mientras tanto, elegantísima, esperaba en la plaza de San Pedro la top model Naomi Campbell, junto al productor de cine argentino Fernando Sulichin. Después de seguir la catequesis del Papa, han sido invitados a acercarse a él para conversar unos instantes. El Vaticano no ha comunicado los motivos de la visita.

La modelo británica, de 55 años, sorprendió a finales de junio con un mensaje en redes sociales, tras acercarse a rezar en privado ante la tumba del Papa Francisco en la basílica de Santa María la Mayor. «No podía estar en Roma sin presentar mis respetos al Papa Francisco. Ha sido un momento de profunda gratitud antes de marcharme. Se le echa mucho de menos. (Una visita) Sincera, reverente y llena de nostalgia».

Por otro lado, este martes Variety anunció que el Papa ha convocado un encuentro con estrellas de Hollywood este sábado en el Vaticano, y que han confirmado su presencia Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie, Dave Franco y Monica Bellucci. También estarán los directores Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant y el director y guionista español Albert Serra. Como aperitivo, León ha adelantado que sus cuatro películas favoritas son «Que bello es vivir», «Sonrisas y lágrimas», «Gente corriente» y «La vida es bella».

El encuentro con las estrellas coincide con el Jubileo de los sintecho, al que acudirán varios miles de personas de toda Europa. Aunque es poco probable, quizá los organizadores hayan previsto un evento conjunto con ellos que regale escenas de película.