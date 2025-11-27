Suscribete a
El Papa reclama a Erdogan que «favorezca el diálogo» y la presencia de la mujer en la vida social

«Estamos atravesando una fase de fuertes conflictos a nivel global, en la que prevalecen las estrategias de poder económico y militar», ha denunciado

El Papa insinúa que viajará pronto a España: «Podéis tener más que esperanza»

El papa León XIV y el presidente turco, Erdogan (i), pasan revista a la guardia de honor durante la ceremonia de bienvenida EFE
Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Ankara

Las primeras palabras del Papa en Turquía han sido para denunciar que «está en juego el futuro de la humanidad» pues «en la actual fase de fuertes conflictos a nivel global dominan las estrategias de poder económico y militar» y ha apuntado a la «vocación» ... de Turquía como puente que medie entre potencias enfrentadas. En primera fila escucha Recep Tayyip Erdoğan, que le ha reservado un recibimiento con todos los honores de Estado en su propia residencia, con salvas de cañón, himnos nacionales y homenajes militares. «Hoy más que nunca se necesitan personas que favorezcan el diálogo y lo practiquen con firme voluntad y paciente tenacidad», le ha dicho el Pontífice.

