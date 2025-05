«El Papa de la Paz» o el «primer estadounidense»: la prensa internacional reacciona al nombramiento de León XIV

El nombramiento de Robert Prevost como nuevo Papa ha sido la noticia del día y del año. Bajo el nombre de León XIV, el estadounidense se ha convertido en el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Este jueves 8 de mayo será recordado por muchos y la prensa internacional se ha hecho eco del nuevo Papa. Poco han tardado los medios de EE.UU en celebrar la elección de León XIV como nuevo Pontífice. «Un estadounidense es elegido nuevo Papa» proclamaba The New York Times. «Primer Papa estadounidense elegido», escribía The Washington Post en su cabecera.

En Italia también se vivió con fervor la llegada del nuevo Papa. «Papa León XIV», proclamaba 'La Reppublica'. La Stampa lo anunciaba como «El Papa de la Paz». Ambos medios lo hacían con una foto de Robert Prevost saludando en la Plaza de San Pedro a todos los seguidores que habían esperaban impacientes su nombramiento.

En Reino Unido, The Guardian abría su página con un claro mensaje: «Robert Francis Prevost se convierte en el primer Papa de EE.UU. y será conocido como León XIV». Una idea muy similar a la que compartían en sus páginas web medios como The Telegraph, The Times o The Sun.

En Francia, las principales cabeceras como Le Monde o Le Figaro también llevaban a su foto principal a León XIV, centrándose en que es el primer Papa nacido en Estados Unidos. Le Monde destaca en su apertura su mensaje de paz a «todos los pueblos».

En Alemania, el diario Bild dedica un módulo especial para el Papa León XIV. «¡El Papa ahora es americano!» titula su pieza principal.

Perú, por su parte, los diarios de El Comercio y La República destacan en su apertura de la página web la nacionalidad peruana del Papa León XIV.

La Nación, en Argentina, remarca el perfil latino del sucesor de Francisco que «rompió un tabú» para los cardenales norteamericanos.