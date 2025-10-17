Suscribete a
El Papa nombra a un nuevo arzobispo de Viena abierto al celibato opcional y el diaconado femenino

Josef Grünwidl ha sido durante años mano derecha del cardenal Schönborn, al que sucede nueve meses después que se retirara al cumplir los 80 años

Adiós al cardenal Schönborn, uno de los pilares de la Iglesia europea

El nuevo arzobispo de Viena, Josef Grünwidl, en la imagen con que la web de los obispos austriacos ha anunciado su nombramiento
El nuevo arzobispo de Viena, Josef Grünwidl, en la imagen con que la web de los obispos austriacos ha anunciado su nombramiento Conferencia Episcopal Austriaca
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Han pasado nueve meses desde que el cardenal Christoph Schönborn se retiró oficialmente como arzobispo de Viena, tras cumplir 80 años y en cumplimiento del Derecho Canónico. La gran proyección de su figura en la Iglesia, especialmente en Europa Central, debida a su combinación ... de erudición teológica, liderazgo pastoral y apertura al diálogo, no hacía sencilla su sustitución. El Papa Francisco, condicionado por sus problemas de salud, la dejó pendiente.

