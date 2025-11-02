Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

El Papa levanta la voz sobre la «violencia indiscriminada» en Sudán y denuncia la situación en la ciudad tomada por rebeldes árabes

Pide una intervención «decidida y generosa» de la comunidad internacional «para ofrecer asistencia y apoyar a quienes intentan llevar ayuda»

La masacre de El Fasher revive las mayores atrocidades de la guerra civil en Sudán

Miles de fieles han asistido al Ángelus con el Papa en la mañana de este domingo
Miles de fieles han asistido al Ángelus con el Papa en la mañana de este domingo EFE
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La brutalidad de la violencia en las calles de El Fasher impide publicar imágenes de la matanza en curso en esta ciudad del Darfur, tomada el pasado 26 de octubre por las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). El ... Vaticano recoge las denuncias de la ONU y de Médicos Sin Fronteras que mencionan «asesinatos de masa, ataques sobre base étnica y terribles atrocidades».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app