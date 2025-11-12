El Papa León revela sus cuatro películas favoritas

Aunque todos los caminos lleven a Roma, no es habitual que los mundos de Hollywood y El Vaticano coincidan. No casan del todo bien el glamour y los focos de las estrellas del celuloide con el incienso y los mármoles que adornan San Pedro. ... Sin embargo, el Papa León XIV ha convocado el próximo sábado a directores, actores y artistas del mundo del cine a un encuentro en el Palacio Apostólico, donde acudirán, entre otros, Cate Blanchett, Mónica Bellucci o el español Albert Serra.

La audiencia, que será a las 11.00 de la mañana, busca explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia, según ha informado el Vaticano.

La noticia, lógicamente, ha generado grandes expectativas, que el propio Vaticano ha querido aumentar. Así, ha publicado un vídeo del propio Pontífice contando cuáles son sus cuatro películas favoritas.

Las cuatro películas favoritas de León XIV son las siguientes: '¡Qué bello es vivir!' (Frank Capra, 1946), 'Sonrisas y lágrimas' (Robert Wise, 1965), 'Gente Corriente' (Robert Redford, 1980) y 'La vida es bella' (Roberto Benigni, 1997).

Algunos de los artistas que han confirmado su asistencia al encuentro del sábado están, además de los ya citados Bellucci, Blanchett y Serra, los directores Spike Lee, George Miller, o Giuseppe Tornatore, ganador de un Oscar por 'Cinema Paradiso'.

El pasado viernes, León XIV recibió en audiencia al estadounidense Robert De Niro. Ambos señalaron el placer que les producía conocerse y el Papa le regaló un rosario tras conversar con el actor.