Juicio al fiscal general
Día clave: declaran doce agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

El Papa León revela sus cuatro películas favoritas

El próximo sábado en El Vaticano se va a reunir con actores de Hollywood como Cate Blanchet, Mónica Bellucci o el director de 'Cinema Paradiso'

El arzobispo de Madrid, José Cobo, confía en que el Vaticano resuelva con «rapidez» el caso del obispo de Cádiz por presuntos abusos

El Papa, junto al actor Robert De Niro, en un encuentro el viernes en El Vaticano
El Papa, junto al actor Robert De Niro, en un encuentro el viernes en El Vaticano Reuters

Aunque todos los caminos lleven a Roma, no es habitual que los mundos de Hollywood y El Vaticano coincidan. No casan del todo bien el glamour y los focos de las estrellas del celuloide con el incienso y los mármoles que adornan San Pedro. ... Sin embargo, el Papa León XIV ha convocado el próximo sábado a directores, actores y artistas del mundo del cine a un encuentro en el Palacio Apostólico, donde acudirán, entre otros, Cate Blanchett, Mónica Bellucci o el español Albert Serra.

