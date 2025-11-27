El Papa insinúa que viajará pronto a España: «Podéis tener más que esperanza»

León XIV gana mucho en las distancias cortas y durante unos 40 minutos ha bromeado con los periodistas a bordo del avión papal, recibido regalos e intercambiado confidencias. Ha comenzado muy sonriente su primer viaje como obispo de Roma, que le llevará a Turquía y al Líbano ... . A bordo del avión ha adelantado que el centro de sus discursos serán la paz, la unidad entre cristianos y la armonía entre creyentes. Además, ha felicitado a los periodistas por el Día de Acción de Gracias que este jueves se celebra en EE.UU., ha recibido como regalo un bate de beisbol y ha confirmado informalmente a la prensa española que se plantea viajar a nuestro país.

«Buenos días a todos y 'happy thanksgiving' a los americanos», ha saludado el Papa nada más entrar en el sector reservado a los periodistas en el avión. El Pontífice se ha acercado a conversar informalmente cuando el avión ha tomado cuota. «Este viaje empieza con un gracias a cada uno de vosotros por lo que hacéis por el Vaticano y el Papa. Que vuestro trabajo contribuya a transmitir la verdad y a llevar armonía al mundo», ha continuado.

Durante unos 30 minutos el Papa ha recorrido el avión para saludar uno a uno a los pasajeros. En la conversación con tres periodistas españoles, los corresponsales de ABC, El País y EFE, ha comentado que «invitaciones para viajar a España no faltan, vamos a ver las fechas». También ha confiado entre risas que en el pasado hizo parte del Camino de Santiago «pero fue en coche».

Igualmente la corresponsal de la radio española COPE, Eva Fernández ha entregado al Papa el escudo heráldico de sus antepasados cántabros, ascendientes de su madre por línea materna, y le ha recordado que sus raíces españolas se remontan al siglo XVI. «Sí, eran parientes de mi madre», ha confirmado el Papa. «Con estas raíces españolas, ¿podemos tener esperanza de que venga a España?», le ha preguntado. «Podéis tener más que esperanza», ha respondido informalmente.

Según ha investigado el Centro de Estudios Montañeses, cuatro de sus tatarabuelos eran hidalgos en la localidad de Isla, perteneciente al ayuntamiento de Arnuero en Cantabria. Se trata de Diego de Arana Isla, quien viajó por el mundo con el ejército español y se estableció en Cuba hacia 1663, donde falleció en 1684.

El Papa fue informalmente invitado a viajar a Barcelona el próximo mes de junio, pues el 10 se concluirá la construcción de la Torre de Jesús, la última y más alta de la basílica de la Sagrada Familia. También el president de la Generalitat, Salvador Illa, lo invitó formalmente el pasado 1 de octubre, y lo volvieron a hacer los obispos españoles el pasado 17 de noviembre. Además de Barcelona, la visita podría incluir etapas en Madrid y en Segovia o Ávila, para recordar a san Juan de la Cruz. También podría visitar Canarias aprovechando su primer viaje a América Latina.

El corresponsal de ABC, hablando con el Papa «Me llevo mi portada» El corresponsal de este periódico le ha mostrado la portada de la edición publicada con ocasión de su elección, el 9 de mayo de 2025, con sus primeras palabras 'El mal no prevalecerá'. El Papa ha firmado una y ha querido quedarse con la otra. 'Me llevo mi portada', ha comentado.

Repasando los temas que abordará en este viaje, ha mencionado primero la búsqueda de «la unidad» entre cristianos «celebrando los 1.700 años del Concilio de Nicea», en referencia al encuentro que mantendrá el viernes con líderes ortodoxos para recordar el primer gran concilio de la Historia, en el que se fijó la fórmula del Credo que católicos y ortodoxos siguen rezando. «Estoy deseando hacer esa visita (a Íznik) por lo que significa para todos los cristianos, y el hecho de conmemorarlo juntos con otros líderes cristianos». Ha mencionado que «también en el Líbano deseo transmitir un mensaje de paz e invitar a (las personas) a ir juntos, con armonía, ir juntos a pesar de las diferencias, las diferentes religiones, pues somos hermanos». «Gracias por todo, gracias por ser parte de este momento», ha concluido.

La decana de los vaticanistas, la mexicana Valentina Alazraki, ha bromeado recordando que «cuando en 2014 di la bienvenida a Francisco en su primer vuelo papal, como no le gustaban los periodistas, le dije que quizá se sentía asustado como si entrara 'en la jaula de los leones'. Pero ahora aquí el León es usted».

El Pontífice estaba un poco pálido, pero se ha mostrado sonriente y atento, y buscaba el contacto con los reporteros. Sólo ha rechazado preguntas sobre la conversación que hoy mantendrá con Erdogan. Los periodistas Elisabetta Piqué y Gerry O'Connell le han regalado su reciente libro «El último cónclave», «por si se perdió algo de esos días», y le han provocado varias carcajadas. «Nunca antes he estado ni en Turquía ni en el Líbano», les ha confiado. Otros periodistas le han regalado un bate de beisbol de los White Socks, platos tradicionales del día de Acción de Gracias, como un «pecan pie» de nueces y un «pumpkin pie» de calabazas. El francés Clement Melki, de ascendencia libanese, ha recordado que en 1997 vio desde una azotea de Beirut la llegada de Juan Pablo II al país. «No podría imaginar que acompañaría a un Papa en su avión rumbo al Líbano». «Yo tampoco me lo podía imaginar», ha respondido.

Esta mañana en Ankara, adonde ha aterrizado al filo de las 10:30 después de dos horas y media de vuelo, el Papa se reunirá con Erdoğan en su imponente Palacio Presidencial. Luego tendrá un discurso con representantes de la sociedad civil, políticos y diplomáticos, visitará el Diyanet, que es el poderoso ministerio de asuntos religiosos, y por la tarde se trasladará a Estambul.