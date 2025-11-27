El Papa insinúa que viajará pronto a España: «Podéis tener más que esperanza»

Suscribete a
El papa León XIV emprende su primer viaje internacional a Turquía y Líbano
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

A bordo del avión papal

León XIV gana mucho en las distancias cortas y durante unos 40 minutos ha bromeado con los periodistas a bordo del avión papal, recibido regalos e intercambiado confidencias. Ha comenzado muy sonriente su primer viaje como obispo de Roma, que le llevará a Turquía y al Líbano ... . A bordo del avión ha adelantado que el centro de sus discursos serán la paz, la unidad entre cristianos y la armonía entre creyentes. Además, ha felicitado a los periodistas por el Día de Acción de Gracias que este jueves se celebra en EE.UU., ha recibido como regalo un bate de beisbol y ha confirmado informalmente a la prensa española que se plantea viajar a nuestro país.

