El Papa y Erdogan apuestan por la vía de los dos estados para el conflicto de Israel y Gaza

León XIV también ha confirmado que quiere invitar a todos los líderes cristianos reunirse de nuevo probablemente en Jerusalén dentro de ocho años para conmemorar juntos los dos mil años de la Resurrección de Cristo

El Papa se despide de Turquía con una visita al «vaticano de los ortodoxos» y tiende una mano por la unidad de los cristianos

El Papa León XIV junto con el presidente Erdogan
Javier Martínez-Brocal

A bordo del avión papal

León XIV se ha mostrado muy satisfecho por la primera etapa de su primer viaje internacional, la delicada visita a la Turquía de Erdogan, y ha respaldado sus dotes de mediador en las guerras de Gaza y Ucrania. «Ha sido un viaje precioso», ... ha dicho. También ha confirmado que quiere invitar a todos los líderes cristianos reunirse de nuevo probablemente en Jerusalén dentro de ocho años para conmemorar juntos los dos mil años de la Resurrección de Cristo.

