La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

El Papa dice que son falsas unas supuestas apariciones de Jesucristo en Normandía

Pide «prudencia para distinguir fenómenos espirituales auténticos de manifestaciones engañosas» y avisa de que visiones místicas y éxtasis no son «indispensables» para reconocer a un santo

A juicio la presunta vidente que decía recibir visitas de una Virgen que «lloraba sangre» y «multiplicaba pizzas y ñoquis»

Fieles reunidos en torno a una de las «Cruces de Amor» erigidas a raíz de estas apariciones
Fieles reunidos en torno a una de las «Cruces de Amor» erigidas a raíz de estas apariciones
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

La cuestión de los «fenómenos místicos», como los éxtasis espirituales o las visiones, suscita un enorme interés en algunos entornos católicos. Al Vaticano le preocupa que a menudo estos episodios provoquen, además de una profunda devoción en el entorno del vidente, un proporcional rechazo ... hacia el obispo y los sacerdotes que los miran con sospecha. Ha sucedido en Medjugorje, en las supuestas apariciones de El Escorial y Garabandal en España, o en la petición de una vidente en Normandía para construir una cruz de más de 700 metros de altura. En este último caso, León XIV ha decidido intervenir para declarar que «no hay señales sobrenaturalidad» en lo ocurrido.

