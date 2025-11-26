El Papa comienza el jueves un viaje a Turquía y al Líbano para poner a prueba sus dotes diplomáticas

El Papa León XIV comienza este jueves su primer viaje apostólico, una delicada visita a Turquía y Líbano que pondrá a prueba su carisma en la escena política mundial y con la que estrechará lazos con ortodoxos y musulmanes. En Turquía se reunirá con ... el hábil Recep Tayyip Erdoğan, recordará junto a los ortodoxos el aniversario del primer concilio celebrado antes de los grandes cismas, y rezará en una mezquita. En el Líbano, dormirá dos noches en Beirut a pesar del reciente ataque israelí a la ciudad, pedirá responsabilidades por la explosión de hace cinco años en el puerto y apoyará a los cristianos de Oriente Medio.

La agenda de esos días permitirá «descubrir quién es León XIV» y ver cómo se maneja entre la gente, pues tendrá mucha exposición pública durante seis días y participará en encuentros con gentes muy diferentes, desde ancianos hasta médicos, voluntarios y pacientes de un hospital psiquiátrico o jóvenes de minorías cristianas en Siria y Egipto. También el Papa tiene previsto responder preguntas de la prensa durante el vuelo de regreso, el martes por la tarde.

Este martes, durante la presentación del plan del viaje, el portavoz del Vaticano Matteo Bruni ha subrayado que «no hay especial preocupación por la seguridad del Papa» y que «se han tomado todas las precauciones retenidas necesarias». «Por lo general, no suelo dar información sobre decisiones de seguridad, y tampoco lo hará ahora, pero está claro que, dependiendo de la situación, el Papa se desplazará en el vehículo que se considere más adecuado. No tengo nada más que añadir», ha explicado.

«Será un viaje exigente, a dos países muy significativos», ha añadido Bruni. León los visita para honrar una promesa del Papa Francisco. «Francisco se comprometió tanto a viajar a Turquía para celebrar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea junto a la Iglesia ortodoxa en el lugar donde se celebró; como a ir al Líbano, un país que ha sufrido mucho», ha resumido.

La visita tiene un enorme valor geopolítico, si se piensa que llega este jueves a Turquía mientras Ucrania valora un acuerdo para poner fin a la guerra, y visitará el Líbano desde el domingo a pesar de que Israel mantiene a su ejército en cinco localidades del sur del país. Pero aparte del contenido político, su prioridad es impulsar la unidad entre cristianos y sostener a los cristianos de Oriente Medio, que viven en contextos difíciles e incluso hostiles.

Un lugar estratégico para los cristianos

En Turquía están las raíces del cristianismo, pues es escenario de episodios bíblicos y del Nuevo Testamento. En el sur del país vivió Abraham cuando abandonó Ur de los Caldeos, y dentro de sus confines está el Ararat, la montaña en la que encalló el Arca de Noé. Aquí nació san Pablo, los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el apelativo de «cristianos» y tuvieron lugar los primeros ocho concilios de la Historia. Sin embargo, actualmente sólo 90.000 de sus 85.600.000 de habitantes, el 0,1%, están bautizados.

La visita lleva preparándose desde hace casi 11 años, cuando el principal líder de los ortodoxos, el Patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé I propuso al Papa Francisco conmemorar juntos los 1.700 del primer concilio de la historia, el Concilio de Nicea, en el que los cristianos se pusieron de acuerdo con la fórmula del Credo. La oración que allí compusieron, el Credo, sigue rezándose en las iglesias católicas y ortodoxas. Bartolomé ha invitado también a los sucesores de los patriarcados que entonces participaron, y que técnicamente están divididos entre sí. Los grandes ausentes son los representantes del Patriarcado de Moscú.

El Papa asistirá al aniversario pues quiere que su primer viaje sea una mano tendida a los ortodoxos y que contribuya a apoyar la presencia cristiana en el país. Por eso, pedirá a Erdoğan que autorice la reapertura de un seminario ortodoxo cerrado desde hace unos 50 años por trabas burocráticas. También visitará el «Vaticano» de los ortodoxos, y celebrará misa para unos 4.000 católicos en un pabellón deportivo de Estambul.

Oración en una mezquita

Además, entrará en el lugar de culto musulmán más importante y bello del país, la Mezquita Azul, y se detendrá unos minutos en «oración silenciosa» como gesto de respeto hacia el mundo musulmán. Benedicto XVI fue el primer Papa que se atrevió a hacerlo, en este mismo lugar, en 2006, y también lo hizo en 2014 el Papa Francisco. Desde entonces las relaciones con instituciones musulmanas han mejorado exponencialmente. A diferencia de sus predecesores, León XIV no entrará en Santa Sofía, pues desde hace pocos años no es museo sino mezquita y sus mosaicos con imágenes cristianas han sido recubiertos por cortinas.

Tensión en Beirut

El tono de la etapa en el Líbano es diferente, pues el país está atravesando una delicada crisis social, marcada por la inestabilidad política, la inflación galopante y la emigración de los jóvenes hacia países que les ofrecen estabilidad. En este contexto, la población, católicos y musulmanes, ven en la visita del Papa un principio de solución a sus problemas.

«El deterioro de la situación económica y financiera y la corrupción dentro del Estado están erosionando la confianza de los jóvenes en su futuro, obstaculizando el establecimiento de una paz verdadera y empujando a muchos libaneses a emigrar de forma permanente», confirma desde Beirut a ABC Khalil Alwan, responsable del santuario Nuestra Señora del Líbano, epicentro religioso del país pues es lugar de peregrinación para cristianos y musulmanes. «El Líbano se enfrenta a numerosos retos, como las repercusiones de los Acuerdos de Abraham y los proyectos del «Nuevo Oriente Medio», las continuas violaciones de la soberanía libanesa por parte de Israel y su desprecio por las resoluciones de la ONU, además de la intransigencia de Hezbolá y sus aliados», resume. «Esperamos que la tan esperada visita del Papa, acompañada por la prensa occidental, arroje luz sobre el sufrimiento del pueblo libanés en estas difíciles circunstancias y ofrezca una imagen realista de su situación», espera.

También Marielle Boutros, responsable en Líbano de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, constata que «esta visita se celebra en un momento delicado». «Estamos agotados por el colapso económico, la inestabilidad, la falta de justicia, los ataques militares… No vemos un futuro en el horizonte. El pasado está atrás, pero los tiempos no han cambiado», resume. «Esta visita nos dice que el Líbano no ha sido olvidado y que al menos la Iglesia se acuerda de este país», añade.

El momento culminante de la etapa libanesa será la oración en silencio del Papa en el «Almacén 12», epicentro de la explosión supuestamente accidental que el 4 de agosto de 2020 causó 235 fallecidos, 6.000 heridos y daños en las viviendas de unas 300.000 personas. Con su oración sin palabras, el Pontífice pedirá a la clase política que no obstaculice la investigación y que los responsables rindan cuentas de lo ocurrido.