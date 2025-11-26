Suscribete a
El Papa comienza el jueves un viaje a Turquía y al Líbano para poner a prueba sus dotes diplomáticas

Por primera vez como Pontífice visitará una mezquita y celebrará con los ortodoxos los 1.700 años del Concilio de Nicea

Uno de los carteles que anuncia la próxima visita del Papa León XIV a Beirut (Líbano)
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

El Papa León XIV comienza este jueves su primer viaje apostólico, una delicada visita a Turquía y Líbano que pondrá a prueba su carisma en la escena política mundial y con la que estrechará lazos con ortodoxos y musulmanes. En Turquía se reunirá con ... el hábil Recep Tayyip Erdoğan, recordará junto a los ortodoxos el aniversario del primer concilio celebrado antes de los grandes cismas, y rezará en una mezquita. En el Líbano, dormirá dos noches en Beirut a pesar del reciente ataque israelí a la ciudad, pedirá responsabilidades por la explosión de hace cinco años en el puerto y apoyará a los cristianos de Oriente Medio.

