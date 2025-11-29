Suscribete a
El Papa celebra una misa ante 4.000 personas en Estambul, y multiplica por cuatro los asistentes que atrajeron Francisco y Benedicto

El Papa pide a los católicos turcos que favorezcan «el conocimiento y la estima mutua» con los musulmanes

Denuncia que «con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades»

La crisis de la guerra de Ucrania empaña la conmemoración del 1.700 aniversario del concilio de Nicea

Misa multitudinaria en Turquía oficiada por el Papa
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Estambul

El Papa ha pedido a los católicos turcos que colaboren con los musulmanes «valorando lo que nos une, derribando los muros del prejuicio y la desconfianza, favoreciendo el conocimiento y la estima mutua». Lo ha hecho durante la única misa pública en Turquía, que ... ha celebrado en un pabellón deportivo ante unas 4.000 personas. «Con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades», ha lamentado durante la homilía.

