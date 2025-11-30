Suscribete a
El Papa aterriza en Beirut una semana después de que Israel atacara esta ciudad y pide a los políticos gestos para «sanar la memoria entre naciones»

«Si no se trabaja en un acercamiento entre quienes han sufrido agravios e injusticias, es difícil avanzar hacia la paz, cada uno permanece prisionero de su dolor y de sus razones»

Dice a una clase política dividida que «la paz no es equilibrio precario entre quienes viven separados bajo el mismo techo, sino trabajar juntos por un futuro compartido»

Músicos y bailarines interpretan el dabke, una danza tradicional libanesa, a la llegada del papamóvil al palacio presidencial en Beirut
Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Beirut

La lluvia no ha impedido que miles de personas salieran a las calles para dar la bienvenida al Papa León XIV a tierras libanesas. Incluso en la zona sur de Beirut, dominada por Hizbolá y prevalentemente chií, los habitantes han esperado horas en la ... acera para saludarle. Algunos han notado que el Vaticano ha preparado un papamóvil con los cristales blindados. También llovía a cántaros cuando ha entrado en el complejo presidencial y músicos y bailarines vestidos con trajes tradicionales han rodeado el vehículo y le han lanzado arroz y pétalos de flores.

