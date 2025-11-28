Suscribete a
El Papa apoya a la minoría de católicos turcos: «Vuestra fuerza no deriva de la potencia económica o de la relevancia social»

Los cristianos han pasado del 35% que eran en 1915, al actual 0,1%

El Papa León XIV asiste a una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y agentes pastorales en la Catedral del Espíritu Santo, en Estambul, Turquía.
Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Estambul

Una de las pesadillas recurrentes de los Pontífices es que el cristianismo desaparezca de Tierra Santa, el territorio en el que se movieron Jesús y sus apóstoles. Por Turquía no pasó Jesús, pero aquí nació el apóstol san Pablo y muchos de ... sus escritos se dirigen a comunidades de esta tierra. También aquí san Juan escribió su evangelio y el libro del Apocalipsis, y según la tradición en Éfeso, cerca de la actual Esmirna, vivió junto a la Virgen María. En 1915 el porcentaje de cristianos era el 35%. Pero hoy, en Turquía, el lugar donde atribuyeron el nombre de «cristianos» a los seguidores de Jesús, sólo 90.000 de sus 85.600.000 de habitantes, el 0,1%, están bautizados. Y la cifra podría ser aún menor. Pero en este país, la fe ocupa un lugar prevalente, y la religión aparece incluso en el carné de identidad.

