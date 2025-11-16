Suscribete a
El Papa almuerza con miles de pobres en el Vaticano y señala a la soledad como la «pobreza transversal»

En el ángelus denuncia también la matanza de 20 personas en un dispensario católico en República Democrática del Congo y la violencia contra cristianos en varios países

El Papa dice que son falsas unas supuestas apariciones de Jesucristo en Normandía

León XIV asiste a un almuerzo con los pobres en el Aula Pablo VI, en la Ciudad del Vaticano
Javier Martínez-Brocal

El Papa León XIV ha almorzado este domingo con unas 1.300 personas asistidas por la Caritas y por otras instituciones sociales, para celebrar el «Jubileo de los Pobres». Antes, ha invitado a otras diez mil a su misa en la basílica de San ... Pedro en la que ha asegurado que, además de «las pobrezas materiales», la gran pobreza que «oprime nuestro mundo» es la soledad.

