Paiporta año 1: la historia del plástico que le ganó al barro

Quizá usted no lo sepa, pero igual las manetas de las puertas de su coche proceden de esta nave de Paiporta. Si tiene un BMW podría ser. También las fabrican para otras marcas. Quizá, también sin saberlo, lleve en su mochila una fiambrera salida de ... la factoría de los hermanos Albors. De igual forma, usted quizá no sepa que Plásticos Albors estuvo a punto de desaparecer. Aunque probablemente se lo imagine cuando le geolocalicemos la nave: está en Paiporta, en el polígono La Mina, al lado del Barranco del Poyo.

La noche en que el agua se desbordó, Javier Albors apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las primeras corrientes le hicieron apagar las máquinas, enviar al empleado a casa -llegó sano y salvo, vive muy cerca- y buscar refugio en el altillo de la nave. Desde allí pasó la noche, solo, escuchando cómo el agua arrastraba coches, materiales y años de trabajo. «Llegamos al metro y medio de barro. Todo lo que pasa de un metro es catastrófico por el tipo de maquinaria. Fue siniestro total».

Mientras tanto, su mujer había intentado sacar el coche del garaje en Catarroja, sin saber que el agua le llegaría hasta la cintura. Logró refugiarse en un portal. Sus dos hijos, de 11 y 13 años, pasaron la noche sin teléfono ni luz. «Hasta el día siguiente no supimos si estábamos todos bien».

El taller de Plásticos Albors, dedicado a la inyección de termoplásticos para sectores como la automoción o la sanidad, estaba devastado. «La maquinaria estaba 100% afectada. Un millón de euros en máquinas. De las nueve que teníamos, tres se perdieron para siempre». Las otras seis, con paciencia y reparaciones, lograron salvarse. Un año después, la empresa ha recuperado la capacidad productiva y los seis puestos de trabajo. «Estamos operativos al 100%. Ha costado, pero lo hemos conseguido».

El amanecer tras la DANA no trajo alivio. «Todo estaba perdido: el plástico, los materiales, la maquinaria. No sabíamos ni por dónde empezar», cuenta Javier Albors. Pero nadie se rindió. La ayuda se cruzaba: «Aquí en el polígono todos tenían carretillas eléctricas, y ninguna funcionaba. Yo tenía una diésel vieja, y fue la salvación. La dejaba a los vecinos para empujar el barro. Hasta el ejército la usó».

El primer apoyo externo llegó de la Fundación Nova Feina, entidad con la que ya había colaborado años atrás en programas de inserción laboral. «Lo primero fue mano de obra, voluntarios para limpiar. Gente organizada para sacar el barro. Luego me enviaron material de oficina, electrodomésticos, un ordenador…», dice Albors.

Con 400 personas voluntarias

Nova Feina, con sede en Quart de Poblet, llevaba 36 años trabajando por la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. La DANA cambió su hoja de ruta. Vanessa Fernández, responsable de programas de inclusión, lo recuerda: «Lo primero fue asegurarnos de nuestro equipo. Dos de nosotros vivíamos en la zona cero. Después, empezamos a recorrer comercios, domicilios, zonas inundadas, ayudando con lo básico: limpieza, comida, higiene, supervivencia».

A los pocos días, conocieron la convocatoria de ayuda de la Fundación «la Caixa», y con ella pudieron dar forma al proyecto «Som Suport: programa de soporte a familias afectadas por la DANA». «Nos dio pulmón —dice Vanesa Fernández—. Coordinamos más de 400 personas voluntarias, articulamos donaciones desde nuestra sede de Alicante y ayudamos en la atención sanitaria y psicológica».

Juanjo Albors, hermano de Javier, muestra maquinaria afectada DANA

En Catarroja y Paiporta, donde la riada destruyó hogares y negocios, Nova Feina se convirtió en punto de encuentro. «Nos centramos en ofrecer un espacio de escucha, de apoyo psicosocial…», explica Fernández. «Detrás de cada negocio hay familias. Con Som Suport ayudamos a levantar las persianas de más de 17 negocios y acompañamos a 29 familias».

El caso de Plásticos Albors, añade, fue especialmente emotivo: «Era tal el nivel de destrucción que al principio solo podíamos escuchar. Cuando nos dijeron '¡volvemos!', nos volcamos con ellos. Les hicimos llegar materiales comprados en comercios locales también afectados. Verlos hoy en marcha es un orgullo. Son resilientes, decididos y luchadores».

Esa palabra —resiliencia— se repite al hablar con ellos. Para Fernández, ha sido la lección más profunda: «Volver a levantar persianas, volver a activar negocios… Ha sido tan doloroso como gratificante. La capacidad de sobreponerse de las personas ha sido increíble».

El apoyo que mantiene la esperanza

El proyecto Som Suport forma parte del plan extraordinario de ayuda que la Fundación «la Caixa» puso en marcha hace un año, con una dotación de más de 5 millones de euros para atender a los damnificados por la DANA. Se dividió en dos fases —emergencia y recuperación— y tiene cuatro líneas de acción: emergencia, inclusión social, salud y atención a la infancia.

Un año después, la Fundación «la Caixa» ha incrementado en cerca de un millón de euros la dotación para la Comunidad Valenciana, lo que permitirá apoyar 27 proyectos adicionales destinados a responder a las necesidades tras la catástrofe. «Aquí seguimos, aún queda mucho por hacer», dice Fernández. Para Javier Albors, la lección ha sido doble: empresarial y vital. «Esto te enseña a dar importancia a lo que realmente la tiene. A valorar que estás vivo, que tu familia está bien. Lo demás se reconstruye».

También ha aprendido el poder del esfuerzo colectivo. «Pensamos en cerrar. Pero poco a poco, con ayuda y trabajo, lo hemos salvado. En tres meses no puedes recuperar lo que te costó 26 años construir, hemos tardado un año. Con esfuerzo y ayuda».

Hoy, la empresa ha recuperado a todos sus clientes y produce de nuevo las piezas de plástico que viajan en coches o en bandejas de cocina. Aún quedan reparaciones estéticas, suelos, pinturas... «Eso ya no nos preocupa», dice el empresario.