Pagar por sexo a los 20: «Los chavales llegan con vídeos porno y dicen: 'Quiero esto'»

Uno de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años ha consumido prostitución, según Injuve. Un fenómeno «al alza» que hoy «puede ser mayor»

La era digital crea el «cuarto modelo» prostitucional, más accesible que nunca

Jóvenes de 'previa' en un prostíbulo: «Por 25 euros, tesla, puticlub y discoteca»

Macarena Hortal Vega

«Para gastar el dinero en una discoteca y que me engañen, prefiero ir a tiro hecho. Esta tía me cobra por un trabajo y yo le pago, fin del tema». Así resume un camarero de 20 años lo que oía a chavales de ... su edad en el prostíbulo de Sevilla donde trabajaba. El consumo de prostitución entre jóvenes, aunque minoritario y lejos de ser el público principal, «está en alza», según afirman expertos a ABC. Se da en espacios «al uso» —clubes, pisos, burdeles—, pero sobre todo a través de internet, advierte Erika Larraga, quien en sus 17 años trabajando con mujeres prostituidas en Médicos del Mundo ve con angustia «un cambio tan importante» cuando mira atrás.

