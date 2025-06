Los padres que piden ser los lazarillos de sus hijos enfermos

«A esta excursión a lo mejor no hace falta que venga tu hija». Estas palabras las tuvo que escuchar Elena Losana, madre de Eva, una niña con diabetes tipo 1, durante la pandemia de Covid-19, en un momento en el que los colegios ... pedían reducir la presencia de padres al máximo para evitar contagios. Pero para esta familia la situación es diferente, pues la menor requiere de la compañía de su progenitora para su cuidado en determinadas actividades como, en este caso, excursiones. No era la primera vez que esta madre escuchaba algo similar y, desgraciadamente, tampoco fue la última. Por eso, ha iniciado una campaña en la que reclama que se reconozca oficialmente esa necesidad que tienen los menores con enfermedades graves de acceder a determinados espacios con sus cuidadores y que esa decisión no dependa únicamente del criterio de las personas que gestionen el espacio en cuestión.

«No me mires como madre, mírame como cuidadora», responde Losana cuando se enfrenta a estos problemas. En la petición que ha iniciado a través de la plataforma Change.org, esta progenitora asegura que la situación por la que pasan miles de familias en España, como la suya, se resolvería con una normativa clara similar a la ley que garantiza el acompañamiento de perros guías a personas con discapacidad visual. De ahí que haya bautizado esta campaña con el nombre de 'cuidador lazarillo'. «Es sencillo y además no cuesta dinero porque los recursos somos nosotros, los cuidadores habituales. Es una ley sencilla, sin partidas presupuestarias», defiende.

Estos problemas de acceso, dice, se dan sobre todo en actividades de ocio en las que participan los menores, ya sean del centro escolar o de asociaciones juveniles y deportivas. «Como no hay una regla que diga que el niño con estas necesidades especiales puede ir acompañado, todo queda al arbitrio de quien reciba esa petición. El que empatiza y lo ve como un derecho del niño, accede a que su cuidador pase. Por ejemplo, en un polideportivo, si le tiene que dar un zumo en medio de un partido de fútbol. Hay quien lo entiende y quien no. Pero lo pueden hacer, porque no hay nada por escrito que acredite que ese niño necesita unos cuidados», lamenta.

Y el principal perjudicado siempre es el menor, denuncia Losana, que en muchas ocasiones se queda sin poder asistir a estas actividades porque el hecho de que sus cuidadores no puedan estar con ellos puede llegar incluso a poner en riesgo su vida. Las actividades que más problemas suelen generar, afirma, son las que requieren pernocta, como los campamentos. De hecho, probablemente su hija Eva no podrá ir este año al campamento de fin de curso que organiza la escuela. «Este año me han ofrecido que pague yo a una enfermera, que ya me ha parecido el colmo. Miré los precios del campamento y dije que prefería ir yo porque no puedo pagarlo todo, pero me dijeron que si iba tenía que quedarme en un hotel cerca. Al final me están poniendo en límite económico y la perjudicada es la niña que se queda sin poder ir», dice. Cuando esto ocurre, expone, se dan excusas a los niños para que no se sientan excluidos, «pero la realidad es que se les están cerrando puertas».

La enfermedad de Eva es una diabetes, pero su madre no se centra solo en esta patología a la hora de reclamar ese acompañamiento. Cree que se deberían incluir todas las enfermedades que recoge la norma que regula la prestación económica por cuidado de menores con enfermedad grave. «Hay muchas enfermedades neurológicas y también neumológicas. Hablamos de niños a los que se les cierran las puertas porque van con su cuidador. No precisan de un cuidado extraordinario, precisan del cuidado de su necesidad específica que no les impide llevar una vida normal», insiste Elena Losana.

Como la de su hija Eva hay más historias, y tras comenzar con esta petición esta progenitora es conocedora cada día de más. «Hay una niña también con diabetes que fue la semana pasada a la granja escuela y a su madre le dijeron que si quería ir que fuera, pero en su coche particular y que se esperara fuera. Y la madre estuvo fuera esperando a que le sacaran a su hija, que estaba con el azúcar a 270...», lamenta. Recuerda a su vez el caso de otro menor con espina bífida que necesita cambio de sondaje cada seis horas. «Su madre se ofreció para ir al campamento como una monitora más y le dijeron que no», cuenta. Y el niño no fue al campamento.

Además de la petición, esta progenitora ha creado una página web (cuidadorlazarillo.org) en la que trata de dar a conocer este problema. Quiere publicar historias de niños que están en esta situación para darlas a conocer y que la sociedad entienda esta realidad. «Estamos buscando también empresas que quieran apoyar con su logo esta iniciativa. Solo con su logo, sin ninguna aportación económica», lanza.

Llegar a los representantes políticos

Pero su lucha continúa y quiere que llegue a los representantes políticos, tanto a nivel nacional como internacional. En un evento, relata Losana, coincidió con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a quien le transmitió este problema. «Me escuchó y me dijo que estaba interesada en conocer bien el problema», asegura, de manera que ahora está a la espera de que su equipo se ponga en contacto con ella para acordar una reunión. También quiere trasladar la petición al Parlamento Europeo. «Esto va sobre los derechos de los niños», insiste.

Afortunadamente también hay lugares donde se tienen en cuenta estas circunstancias. «Hay colegios que lo hacen muy bien aunque no existan leyes: agradecen que los padres vayan con los niños porque les ayudan mucho y entienden que las excursiones o campamentos que organizan son para todos, también para los que necesitan un cuidador. Hay entrenadores de fútbol dispuestos a aprender el uso de las bombas de insulina o profesoras que han aprendido a realizar un cambio de sonda vesical», celebra Elena Losana.