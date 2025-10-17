Suscribete a
El padre de Canet acosado por pedir más castellano: «Tenemos que demostrar que acosar a una familia es algo reprochable civil y penalmente»

Tras testificar en el juicio contra tres tuiteros por hostigar a su familia, Javier Pulido explica a ABC que aunque «revivir esta historia no es fácil» se ve con el deber de hacerlo

La familia que logró el 25% de castellano en una escuela de Canet: «Pedían apedrear nuestra casa, aislar a nuestra hija y hacerle 'bullying'»

Javier Pulido, padre de la menor de Canet
Javier Pulido, padre de la menor de Canet PEP DALMAU
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Después de la primera sesión del juicio contra los tres tuiteros, acusados de hostigar a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que consiguió por la vía judicial la aplicación del 25% de castellano en la escuela Turó del Drac, donde estudia ... su hija, el padre de la menor, Javier Pulido, explica a ABC: «Tenemos que demostrar que acosar a una familia es algo reprochable civil y penalmente».

