El padre Apeles reaparece vestido de monseñor en el Vaticano

Saboreó las mieles del éxito televisivo a finales de la década de los 90 al convertirse en uno de los personajes habituales de programas como 'Moros y cristianos' y 'Crónicas marcianas', en una época en la que la pequeña pantalla española se llenó de figuras como Paco Porras, Leonardo Dantés o Loly Álvarez capitaneados por Javier Sardá. El padre Apeles llegó incluso a gozar de su propio programa en Telecinco para dar voz a los espectadores. Sin embargo, hace años abandonó esa vida y cambió los focos por los adoquines de Roma para dedicarse a la vida religiosa.

Vestido de monseñor, un título honorífico que el Papa concede a sacerdotes dentro de la Casa Pontificia, el padre Apeles recorría este jueves la plaza de San Pedro con la indumentaria propia de estos eclesiásticos, si bien se desconoce si efectivamente dispone de esta dignidad. Aunque pueda sorprender, no es infrecuente encontrar en Roma y el Vaticano religiosos con esta indumentaria: con sotana púrpura con botones, ribetes y fajín y sin solideo ni cruz pectoral.

El sacerdote español, que reconoce ser «muy feliz» y disfrutar de una vida «tranquila» en la ciudad eterna, ha confesado estar «conmocionado» por la muerte del Papa Francisco el pasado lunes. «Yo era muy pesimista cuando entró en el Gemelli. Luego tuvimos esta ilusión de que se recuperaba y, de pronto, esta sorpresa», ha comentado a ABC.

El padre Apeles se ha pronunciado también sobre la afluencia de fieles a la Basílica de San Pedro en estos días para dar el último adiós al Sumo Pontífice y ha considerado que lo están viviendo «con mucha normalidad». «En el funeral de Juan Pablo II había mucha tristeza, mucha gente llorando. En esta ocasión, yo creo que era algo esperado», ha señalado.

En cuanto a la elección del nuevo vicario de Cristo, ha confesado que le gustaría que el elegido fuera su antiguo profesor, Peter Erdo, arzobispo de Budapest (Hungría). «Es canonista, un jurista. Creo que es un buen organizador. Siempre se habla de la curia, de cómo funciona. Creo que hace falta alguien que conozca el oficio. Sería un buen candidato», ha valorado.

También se ha manifestado sobre otro papable, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, actual patriarca latino de Jerusalén. «Gustaría mucho a distintos sectores. Lo que pasa es que es muy joven. Francisco era mayor cuando lo eligieron y el Pontificado duró 12 años. Si eliges a alguien de menos de 60, ya no es un padre santo, sino un padre eterno, porque puede aguantar 30. Si sale bien, fenomenal; pero si no sale bien... Supongo que escogerán a alguien con un poco más de edad», ha apuntado.

El padre Apeles también ha opinado sobre la representación de España en el funeral del obispo de Roma el próximo sábado y ha admitido no comprender por qué el presidente del Gobierno ha optado por no acudir. «Vienen los reyes y por no duplicar... Cada país manda una delegación distinta. Pedro Sánchez siempre se ha dicho muy favorable a este Papa. La vicepresidenta ha venido un montón de veces a verlo, la ministra de Defensa también. No entiendo que no haya querido venir personalmente», ha apostillado.