Los Osuna, los abogados de las 900 demandas de paternidad: de El Cordobés a Julio Iglesias o Eto'o

En 2007, un humilde jubilado de Écija se acercó al bufete de Fernando Osuna y le hizo una confesión: «Creo que Rafael –un rico empresario agrícola del pueblo ya fallecido– es mi padre. Y quiero saber si tengo algún derecho sobre su herencia». Una exhumación, ... una larga batalla legal y varios años después, este letrado logró que su cliente fuera reconocido como hijo de este terrateniente y, por tanto, obtuviera su parte del legado familiar. Este litigio fue muy sonado en la prensa local y generó un efecto llamada. Desde entonces, el bufete Osuna, donde también trabajan dos hijos de Fernando, ha llevado más de 900 procesos de filiación.

Algunos tan sonados como el de Manuel Díaz, hijo de El Cordobés, o los vástagos (algunos aún presuntos) de Julio Iglesias, Eto'o, Gento, Camilo Sesto, Rafael Ruiz del grupo Los del Río, el marido de la Duquesa Roja y el príncipe Fernando de Baviera, entre otros. Fernando Osuna se ha convertido en el justiciero de los hijos ilegítimos de los famosos, pero también ha gestionado cientos de demandas millonarias de personas anónimas. «Son procesos muy largos, porque primero hay que probar la filiación y después reclamar la herencia. Algunos, como el caso del Cordobés, se resuelven muy rápido, pero con el de la hijastra del marido de la Duquesa Roja llevamos nueve años. A veces tienes que demandar a varios herederos, luego suelen formular alegaciones y recurrir... Tener que esperar todo este tiempo para cobrar una herencia es una disfunción; estas personas están poco protegidas», reclama Osuna, que cobra un porcentaje del legado familiar cuando sus clientes logran finalmente recibirlo.

Muchos de lo casos que llaman a su puerta son hijos no reconocidos que nacieron en la década de los 40 o 50, y prefieren esperar a que su madre muera para que no sufra el calvario judicial que supone para ellas este tipo de demandas. «En aquellos años reconocer que tenías un vástago fuera del matrimonio era muy fuerte, y muchos prefieren que sus seres queridos no tengan que pasar por ese mal rato de confesión frente a un tribunal», confiesa Osuna padre, que lleva más de cuarenta años en el oficio. Empezó en el Cuerpo Jurídico Militar, pero en 2003 pidió una excedencia para dedicarse en exclusiva a la abogacía.

Otras pruebas

En el sector de las demandas de filiación, explica este abogado curtido también en los platós, el ADN lo es todo. Y los supuestos padres no siempre acceden a hacerse una prueba genética con validez legal. «Por eso, si el cliente puede pagarlo, siempre aconsejo contratar un detective para conseguir ADN de una colilla o una servilleta». En más de una ocasión, quien pensaba que tenía un padre millonario ha salido del bufete enfadado porque la genética no le daba la razón.

Si el supuesto hijo ilegítimo es más humilde, continúa Osuna, hay que buscar otras estrategias. Una «muy barata y muy buena» son los mensajes de Whatsapp. «También se recurre a cartas, correos electrónicos, fotografías o testigos de la relación padre-hijo, desde vecinos hasta empleados del hogar. Incluso el parecido físico puede ser un indicio». Aunque el camino sea largo, sintetiza, al final es de ley ayudar a la gente a conseguir su legítimo apellido.