Suscribete a
ABC Premium

La OMS duda del efecto del Ozempic a largo plazo y alerta de su elevado coste

También advierten de que habrá consecuencias en la equidad: «Sin una acción concertada, estos medicamentos podrían contribuir a ampliar la brecha entre ricos y pobres»

Ozempic no logra frenar la progresión del alzhéimer en dos grandes ensayos clínicos

Cajas de Ozempic y Wegovy en el mostrador de una farmacia
Cajas de Ozempic y Wegovy en el mostrador de una farmacia REUTERS

María Teresa Benítez de Lugo

Ginebra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó por primera vez hoy, en Ginebra, una serie de recomendaciones que permiten el uso de medicamentos para controlar el apetito, en adultos, y luchar contra la obesidad similares al glucagón tipo 1 (GLP-1) y tratar ... así, este problema de salud pública, como una enfermedad crónica recurrente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app