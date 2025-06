Uno de cada ocho alemanes ha sido víctima de violencia sexual en su infancia

Por primera vez, ha sido posible en Alemania estimar sobre una base científicamente sólida la frecuencia con la que se produce la violencia sexual contra niños y adolescentes. El resultado demoledor es que uno de cada siete u ocho alemanes de entre 18 y 59 años ha sido víctima de este tipo de violencia al menos una vez. En 2010, cuando la Iglesia Católica alemana decidió arrojar luz sobre el problema de los abusos a menores en su seno, encargó una auditoría publicada en 2018 y que desveló 3.600 casos entre 1946 y 2014.

Esa cifra resultaba ya insoportable, pero el estudio presentado ayer en Berlín por el Instituto Central de Salud Mental de Mannheim, la Clínica de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Ulm y el Instituto Criminológico de Heidelberg en colaboración con el instituto de investigación de opinión Infratest dimap, arroja resultados todavía más vergonzosos. En la sociedad alemana en general, el 12,7 por ciento de los encuestados de entre 18 y 59 años reconocen haber sido víctimas de violencia sexual. En relación con la población total, el número de personas afectadas es de 5,7 millones.

Primer delito a los 11 años

Las formas más comunes para iniciar el delito son la explotación de una relación personal (28,1 por ciento), la adulación y los cumplidos (24,6 por ciento) y la explotación de la autoridad personal del perpetrador (24,4 por ciento). La diferencia entre los sexos es considerable. El 81,5 por ciento de los afectados son mujeres y el 18,5 por ciento hombres. Para las mujeres, la tasa es del 20.6 por ciento, para los hombres del 4.8 por ciento. Según el estudio, las mujeres del grupo de edad de 18 a 29 años son las más afectadas, con un 27,4 por ciento del total. La edad media de los afectados en el momento del primer delito se sitúa, por tanto, en torno a los 11 años, la edad media de los acusados en 32,5 años.

Casi una de cada cuatro personas experimentó violencia sexual por parte de una persona de aproximadamente la misma edad. Y con mucho, la mayoría de los casos de violencia sexual ocurrieron en la familia y entre amigos, según explicó Harald Dreßing, del Instituto Central de Salud Mental, coordinador del estudio. Los varones experimentan violencia sexual con mayor frecuencia en el contexto de las instituciones: en clubes deportivos, instalaciones de ocio, iglesias, en organizaciones de bienestar infantil, juvenil y familiar. Las mujeres, por otro lado, nombran con mayor frecuencia a la familia, los parientes y el entorno profesional como escenas del crimen.

Casos no notificados

Los autores del estudio lamentan que no es posible evaluar de manera concluyente si la violencia sexual contra menores ha aumentado o disminuido en las últimas décadas, aunque los resultados apuntan a un número considerable de casos no notificados, que no han disminuido en comparación con estudios anteriores. La concienciación sobre el problema, sin embargo, sí ha crecido y las medidas de prevención se han ampliado notablemente.

Para el estudio, los investigadores escribieron a un total de 10.000 personas en cooperación con las oficinas de registro de residentes y les enviaron un cuestionario. Alrededor de 3000 respondieron. Se trata de una «alta tasa de respuesta respecto a lo esperado», explicó Dreßing, que subraya una característica que se impone en la estadística: los agresores son principalmente hombres.

Prefieren guardar silencio sobre sus experiencias

Solo el 4.5 por ciento de los encuestados experimentaron violencia sexual por parte de una mujer. El estudio también muestra que muchas víctimas guardan silencio sobre su experiencia de violencia: el 37,4 por ciento de los encuestados aún no le ha contado a nadie sobre el delito, el 60,7 por ciento se lo ha contado al menos a una persona. Las razones de esto son la vergüenza, los sentimientos de culpa y el miedo a que no se les crea. Sólo el 7,4 por ciento presentó una denuncia penal y el 2,4 por ciento recibió una indemnización.

Este primer estudio de los abusos sexuales contra menores en la sociedad alemana ha sido financiado por los institutos científicos, con el apoyo de la Fundación Weisser Ring, la asociación de víctimas «Eckiger Tisch» y la Asociación de Protección de la Infancia. En 2020 fue presentado el proyecto al gobierno, en busca de una subvención pública, pero fue rechazado.