Los océanos están perdiendo sus olas y ya se sabe la razón

En octubre de 2003, en el mar Cantábrico y frente a la costa vasca, la ola de Mundaca —una de las más célebres del surf mundial— dejó de romper de la noche a la mañana. El dragado de 243.000 metros cúbicos de arena ... del río Oka, ejecutado para facilitar la navegación de barcazas hacia un astillero, deshizo el banco submarino que le daba forma. Con aquella ola se hundió también una parte de la economía local, sostenida en el turismo de surf, y se alteraron las ecologías marinas que prosperaban en la rompiente. Años después, tras ser reconocida como patrimonio natural, la sedimentación natural permitió que la ola regresara, pero mucho más débil y sin estar acompañada de vida marina. Fue un aviso de lo que estaba en juego.

La historia de Mundaca es el punto de partida de 'Las olas perdidas', una investigación científica aunada a un proyecto artístico del dúo Cooking Sections —Daniel Fernández y Alon Schwabe— junto al Grupo de Ingeniería Geomática y Oceanográfica (GeoOcean) de la Universidad de Cantabria. La instalación, inaugurada el pasado viernes 17 de octubre en el Centro Botín de Santander, levanta un monumento efímero a once olas desaparecidas en distintos puntos del planeta. Más allá de su carácter inmersivo y performativo, el proyecto revela hallazgos contundentes: las olas son archivos vivos, unas 'huellas' que se pueden leer como los anillos de los árboles y que muestran el deterioro de los mares por culpa del desarrollo humano.

«Parece inverosímil que las olas desaparezcan, pero es un hecho. Los mares y océanos están en calma. Pierden su fuerza, se borra la geografía costera y el hábitat marino. Y estos cambios los estamos provocando nosotros», explica el dúo artístico a ABC. «La de Mundaca es conocida en el mundo del surf, pero lo cierto es que hay muchas más olas perdidas en distintas partes del planeta». La lista de las investigadas por el equipo incluye enclaves míticos como Cabo Blanco en Perú, Jardim do Mar en Madeira o Ala Moana en Hawái. Este equipo ha analizado golfos, cabos y playas de todos los continentes y océanos, y en sus palabras, «cada caso condensa una historia política, económica y ecológica distinta, pero la historia de todas hablan de la misma tensión entre desarrollo humano e impacto ambiental», dice Fernández.

«Viajar en el tiempo» para reconstruir la historia de las olas

En este trabajo de recuperar la historia de las olas, el equipo de GeoOcean tuvo una función clave. «Lo más interesante de haber trabajado con ellos ha sido descubrir su capacidad de viajar en el tiempo», comenta Schwabe. Mediante imágenes satelitales, bases de datos históricas y modelos numéricos, el equipo de la Universidad de Cantabria pudo reconstruir el estado del oleaje en fechas concretas del pasado. «Señalamos un día, mes y año y eran capaces de mostrar la altura, velocidad o dirección de las olas a la perfección, como si esa representación hubiera salido de una fotografía tomada esa misma mañana», sostiene Fernández, quien también explica que esta es la misma metodología que se utiliza hoy en día para predecir tormentas futuras. Utilizándola «para ir hacia atrás» en el tiempo les permitió ver cómo se comportaba una rompiente antes de una obra portuaria, un dragado o un relleno costero.

Tras dos años de investigación, llegaron a la conclusión de que la superficie de los mares y el fondo están conectados, y lo que ocurre en un lado afecta irremediablemente al otro. «Si tocas cualquier cicatriz del lecho marino, ya sea por infraestructuras o por pesca de arrastre, eso repercute en la ola», resume el dúo. En la práctica, GeoOcean cruza series temporales de oleaje con cambios en la profundidad marina y en el transporte de sedimentos para identificar el momento en que una intervención altera el banco que daba forma a la ola. Cuando un espigón corta la deriva litoral o un canal de acceso modifica los fondos, el resultado es la pérdida de energía y, con ella, la desaparición de la rompiente.

Los surfistas, un arma de doble filo

Asimismo, otro factor que entra en juego son los surfistas. Su papel es ambivalente. Por un lado, motor de defensa del mar, pero en otras ocasiones, acelerador de la presión turística. «Hay formas de hacer surf responsables, y hay asociaciones que han defendido activamente la costa, pero también hemos descubierto otra cara», advierten Fernández y Schwabe. «Campeonatos y desarrollos como las escuelas de surf masivas que transforman radicalmente la vida en la ribera son un arma de doble filo».

La historia reciente ofrece ejemplos en ambos sentidos: en Madeira, la polémica por la desaparición de la ola de Jardim do Mar contribuyó a impulsar la creación del movimiento surfero 'Save The Waves' en Perú; las protestas de surfistas y pescadores en Cabo Blanco fueron claves para la Ley de Rompientes; en Cantabria, colectivos como 'Surf & Nature Alliance' han propuesto declarar los rompeolas como patrimonio natural para asegurar su protección. Pero el turismo de surf y la especulación inmobiliaria también han alimentado la gentrificación y obras costeras que, paradójicamente, terminan degradando las mismas olas y hábitats que los atraían en primer lugar.

Del informe a la experiencia sensorial

Toda la investigación no ha quedado meramente en un informe, sino que los datos e historias se han transformado en experiencia sensorial. En la sala de la instalación, esos parámetros científicos —alturas, periodos, velocidades, direcciones— se traducen en música y movimiento.

Olas convertidas en un experiencia sensorial La instalación 'Las olas perdidas' que se ha inaugurado este viernes en el Centro Botín de Santander representa, mediante el movimiento de muelles, la danza de intérpretes y la música del compositor Duval Timothy, la «respiración» de las olas y cómo estas han desaparecido en el tiempo Lourdes Cabrera

El compositor Duval Timothy convirtió los ritmos de cada rompiente en once piezas sonoras; sobre ellas, un grupo de intérpretes activa once estructuras suspendidas que ondulan y vibran como marejadas. «Trabajamos con los datos que nos proporcionó GeoOcean para escuchar cómo respiraba cada ola», explican los chicos de Cooking Sections.

Con la alianza de modelización, archivo y memoria local, 'Las olas perdidas' consigue algo poco habitual: devolver al presente fenómenos que el mar borró de la superficie. No para fijarlos como un monumento inmutable, sino para mostrar el mecanismo de su desaparición y, sobre todo, lo que aún puede evitarse.

«La crisis climática no es solo ecológica, también es cultural. Cuando desaparecen fenómenos naturales, también perdemos capacidades sensoriales: sabores, olores, formas de sentir. El arte puede ayudar a recuperar esas sensibilidades, a entender que el mundo está cambiando delante de nosotros y que aún podemos reaccionar. No se trata de más informes, sino de activar los sentidos», defiende Fernández. Tras el estreno en Santander, el equipo quiere ampliar el mapa. «Hemos elegido once olas, pero hay muchas más», resume el dúo. «Queremos que crezca y se adapte a distintos lugares, porque es una forma de reconectar y repensar nuestra relación con el mar. La investigación no termina aquí», concluye.