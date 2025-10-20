Suscribete a
ABC Premium
Escucha el boletín del día
El PSOE presiona a Sánchez para remodelar el Gobierno

Los océanos están perdiendo sus olas y ya se sabe la razón

Una alianza entre arte e investigación científica revela, a través de la reconstrucción de los oleajes, cómo intervenciones humanas han alterado fondos y apagado rompientes icónicas

España ratifica el tratado global para proteger las aguas internacionales

Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, el duo de artistas e investigadores Cooking Sections
Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, el duo de artistas e investigadores Cooking Sections Lourdes Cabrera
Javier Palomo

Javier Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En octubre de 2003, en el mar Cantábrico y frente a la costa vasca, la ola de Mundaca —una de las más célebres del surf mundial— dejó de romper de la noche a la mañana. El dragado de 243.000 metros cúbicos de arena ... del río Oka, ejecutado para facilitar la navegación de barcazas hacia un astillero, deshizo el banco submarino que le daba forma. Con aquella ola se hundió también una parte de la economía local, sostenida en el turismo de surf, y se alteraron las ecologías marinas que prosperaban en la rompiente. Años después, tras ser reconocida como patrimonio natural, la sedimentación natural permitió que la ola regresara, pero mucho más débil y sin estar acompañada de vida marina. Fue un aviso de lo que estaba en juego.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app