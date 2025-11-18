Suscribete a
Las obras antirriadas del barranco del Poyo no estarán hasta 2031: «Es una vergüenza tras 229 muertos»

El Gobierno licita , un año después de la trágica dana, la redacción de proyectos

Mazón se declara víctima de «bulos» y atribuye a los técnicos la tarea de avisar a la población por la dana

Puente del barranco del Poyo tras la dana del año pasado
Puente del barranco del Poyo tras la dana del año pasado Jaime García
Toni Jiménez

Valencia

Las obras para evitar inundaciones como las que arrasaron la comarca de l'Horta Sud en Valencia durante la dana del año pasado no estarán terminadas, «en el mejor de los casos y sin contar los posibles retrasos», hasta 2031. El Gobierno sacó ayer ... a licitación la redacción de los proyectos que estaban pendientes para reducir el riesgo de riadas en los barrancos del Poyo -el que provocó la mayoría de muertes a su paso por localidades como Paiporta o Catarroja-, Pozalet y Saleta. Las empresas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar sus ofertas y las adjudicatarias deberán realizar en 36 meses los estudios hidrológicos e hidráulicos, la elaboración de un plan de comunicación y el proceso de participación pública.

