Los obispos negocian con el Gobierno un mecanismo para asumir a través del Defensor del Pueblo casos de abusos que no quieren acudir al plan Priva

Los obispos negocian con el Gobierno una fórmula para canalizar, a través del Defensor del Pueblo, los casos de abusos de quienes «no desean dirigirse a la comisión PRIVA». Así lo ha confirmado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española ( ... CEE), Francisco César García Magán, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria, que ha reunido a los obispos esta semana. García Magán reconoció que la presidencia y la secretaría general llevan algunos meses en conversaciones con el Ministerio de Justicia, y que la Plenaria «ha delegado» ahora en la Comisión Ejecutiva la tarea de «proseguir la negociación hasta concluirla».

García Magán no detalló aún el encaje técnico de este mecanismo —«se sigue concretando y negociando»—, pero sí precisó un aspecto clave: no implicará la creación de un fondo económico por parte de la Iglesia. Las indemnizaciones se seguirán abonando conforme al sistema actual: primero debe asumirlas el victimario; si no fuera posible, lo hace la diócesis o congregación religiosa a la que pertenecía; y, en última instancia «para garantizar el pago», la Conferencia Episcopal lo asumiría en el caso de que las diócesis no lo hicieran, o la Confer, ssi son los religiosos los que no realizan el pago de la indemnización. Un esquema ya conocido, pero que ahora se enmarca en una vía alternativa para quienes no quieren acudir a PRIVA.

En este contexto, los obispos recibieron también una actualización del plan PRIVA, que continúa avanzando pese a las presiones del Gobierno y a las acusaciones de «fracaso» vertidas por una asociación de víctimas y varios medios. Si el lunes revelaba ABC que, a 13 de noviembre, se habían recibido 99 peticiones y emitido 51 dictámenes, una semana después las cifras ascienden ya a 101 casos, con 58 resoluciones. Además, según García Magán, «hay otros 11 casos que se resolverán próximamente» y varios más para los que «se ha solicitado ya la información necesaria para poder establecer el cauce de reparación». A esa misma fecha, el importe total de las reparaciones propuestas alcanza 1.562.880 euros, lo que sitúa la indemnización media en 30.644,7 euros, una de las más altas asumidas por las Iglesias europeas.

