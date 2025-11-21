Suscribete a
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

Los obispos negocian con el Gobierno un mecanismo para asumir a través del Defensor del Pueblo casos de abusos que no quieren acudir al plan Priva

Pese a ello, la fórmula de reparación organizada por los obispos sigue funcionado: ya son 58 las resoluciones aceptadas de 101 casos recibidos

Los obispos afrontan su primera asamblea plenaria de la era León entre la presión del Gobierno y la definición de su liderazgo

El secretario general y portavoz de los obispos, César García Magán, a la izquierda, en un momento de su intervención Navarro Pareja
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Los obispos negocian con el Gobierno una fórmula para canalizar, a través del Defensor del Pueblo, los casos de abusos de quienes «no desean dirigirse a la comisión PRIVA». Así lo ha confirmado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española ( ... CEE), Francisco César García Magán, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria, que ha reunido a los obispos esta semana. García Magán reconoció que la presidencia y la secretaría general llevan algunos meses en conversaciones con el Ministerio de Justicia, y que la Plenaria «ha delegado» ahora en la Comisión Ejecutiva la tarea de «proseguir la negociación hasta concluirla».

