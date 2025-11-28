Suscribete a
El obispo nigeriano Wilfred Chikpa Anagbe sufre un escrache antiabortista en el Parlamento Europeo liderado por Irene Montero

La europarlamentaria de Podemos protestó junto a sus compañeros ante la llegada del religioso, que fue a hablar sobre los ataques a cristianos en su país

David Sánchez de Castro

El obispo Wilfred Chikpa Anagbe, titular de la diócesis de Makurdi, ha visitado durante las últimas semanas varios estamentos internacionales para llamar la atención de las autoridades sobre la persecución y atentados que están sufriendo los cristianos en Nigeria, su país.

Después ... de hablar ante el Congreso de Estados Unidos, viajó a Estrasburgo para llamar la atención del Parlamento Europeo sobre la crisis, pero recibió una inesperado recibimiento.

