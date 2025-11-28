El obispo nigeriano Wilfred Chikpa Anagbe sufre un escrache antiabortista en el Parlamento Europeo liderado por Irene Montero

El obispo Wilfred Chikpa Anagbe, titular de la diócesis de Makurdi, ha visitado durante las últimas semanas varios estamentos internacionales para llamar la atención de las autoridades sobre la persecución y atentados que están sufriendo los cristianos en Nigeria, su país.

Después ... de hablar ante el Congreso de Estados Unidos, viajó a Estrasburgo para llamar la atención del Parlamento Europeo sobre la crisis, pero recibió una inesperado recibimiento.

Y es que, cuando se dirigía a la sala donde iba a dar su charla, los europarlamentarios del grupo 'La izquierda', la marca política donde confluyen los partidos equiparables a Podemos, decidió realizarle un escrache.

El obispo nigeriano Wilfred Chikpa Anagbe ha acudido hoy al Parlamento Europeo para denunciar la persecución de los cristianos en Nigeria.



Ha recibido un escrache a la entrada del acto por eurodiputados de izquierdas, con Irene Montero a la cabeza, gritando “el aborto es un… pic.twitter.com/pQR5ZrVyqu — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) November 26, 2025

Con carteles con mensajes como «El aborto es salud. El aborto es un derecho humano» o «Que le jodan a los fachos, fuera los machos», varios políticos corearon consignas de este tipo y similares a la llegada del obispo.

A la cabeza de dicha manifestación contra él estaban, entre otros, Irene Montero. En su cuenta de X no solo ha presumido de ello, sino que ha acusado al Parlamento Europeo de permitir «un acto antiabortista de la extrema derecha», ya que monseñor Anagbe acudió a Estrasburgo invitado por Patriots, el grupo político del que forma parte Vox y que preside Santiago Abascal.

Hoy el Parlamento Europeo ha permitido un acto antiabortista de la extrema derecha.



Ni un paso atrás porque el aborto es un derecho, no una opinión. https://t.co/0YobkvRKdu — Irene Montero (@IreneMontero) November 26, 2025

Durante su charla, el obispo Anagbe llamó la atención de los presentes sobre la persecución que están sufriendo comunidades ya no solo de religiosos sino de laicos que se declaran cristianos en su país. Grupos islamistas radicales, como Boko Haram, están aumentando su presión con ataques y secuestros sobre comunidades católicas, como fue el caso de 300 jóvenes la pasada semana.

El presidente del país, Bola Tinubu, ha declarado el estado de emergencia en el país y ha hecho un llamamiento al reclutamiento ante el incremento de los ataques. También el Papa León XIV llamó la atención sobre la plaga de secuestros de niñas y sacerdotes en Nigeria y Camerún.