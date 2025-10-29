CONTENIDO EXTERNO
Un nuevo impulso global a las marcas privadas
Privel se estrena en IFEMA MADRID como gran plataforma de negocio para las también denominadas 'marcas de distribuidor'
IFEMA MADRID organiza, en colaboración con Alimarket, la primera edición de PRIVEL, la nueva feria profesional que nace como plataforma de negocio para impulsar la formación de alianzas estratégicas entre fabricantes de MDD (marca privada o marca de distribuidor) y retailers, estableciendo conexiones ... que potenciarán la oferta de productos exclusivos y de alta calidad. Una proactiva propuesta de desarrollo de negocio de clara vocación internacional, como en el caso de la proyección hacia Latinoamérica y el apoyo digital, 24/7 de la plataforma de IFEMA MADRID Liveconnect.
De acuerdo a un estudio de Circana a partir de datos por el ICEX, la marca privada representa entre el 36% y el 40% del mercado total de bienes de consumo en Europa, alcanzando una facturación de €400.000 millones en 2024. Los dos países con mayor penetración son Suiza y España y el crecimiento en el último año ha sido del 32%. En Latinoamérica las cifras también son muy elevadas:, como en el caso de Colombia, con más del 32% del mercado.
La feria, que se celebrará el 5 y el 6 de noviembre en el pabellón 7, contará con tres grandes bloques de contenido orientados al negocio, conocimiento e innovación, en torno a un sector de actividad en el que España es potencia mundial. El área expositiva, con cerca de 270 empresas participantes, se divide en dos grandes áreas Food (61%) y Non Food (39%).
Exposición y networking
La primera alberga todos los productos alimenticios, como aperitivos, panadería, bollería, confitería, productos agrícolas y secundarios, condimentos, bebidas, refrigerados, alimentos frescos, lácteos y derivados, conservas, etc.; mientras que la segunda incluye todo lo relativo a productos de limpieza y cuidado del hogar, perfumería, higiene, y cuidado personal, textiles y menaje/bazar para el hogar, alimentos y accesorios para mascotas, etc.
En cuanto al I Congreso Privel Marca Privada, organizado por Alimarket, será el centro del conocimiento de la industria privada, con un completo programa de ponencias sobre el ecosistema de la marca privada, que brindará las claves para entender las últimas tendencias del mercado de marcas privadas y las oportunidades a futuro. Análisis de estrategias clave para el desarrollo y gestión de marcas privadas, gestión de la innovación, relación fabricante-distribuidor, gestión e importancia de la cadena de suministro, inteligencia comercial y de cliente y análisis de tendencias emergentes serán algunas de las cuestiones abordadas.
El Área de Encuentro B2B representará, por su parte, la gran proyección del networking en los encuentros organizados en IFEMA MADRID, gracias a un destacado programa de compradores y encuentros B2B con los principales 'retailers' nacionales e internacionales, con especial foco en Europa y el mercado latinoamericano, pero también con otros mercados, con ejemplos como el Norte de África. «Más de 300 compradores internacionales de 27 países (destacan desde la organización) confluirán en un entorno de conexión entre los principales tomadores de decisiones en un momento crucial para la expansión y fortalecimiento de la marca privada, promoviendo además la apertura hacia nuevos mercados. Un ejemplo de éxito industrial y comercial, impulsando la economía nacional, la internacionalización de las pymes y la reputación del país como referente en calidad, innovación y sostenibilidad».
Proyección internacional
Como destaca María Naranjo, directora de Industria Agroalimentaria de ICEX: «PRIVEL es una excelente oportunidad para las empresas españolas para posicionarse internacionalmente en la categoría de marca privada que, según datos de Kantar, está creciendo a doble dígito en todo el mundo y en Iberoamérica a más del 20% como media. La marca privada está dando muestras, además, de enorme dinamismo y capacidad de adaptación a las necesidades de los consumidores». «En España (añade) Ignacio García Magarzo, director general de Asedas) disfrutamos de un sistema alimentario diverso y competitivo en el que el consumidor goza de una gran capacidad de elección de productos gracias a las 25.000 industrias alimentarias, muchas de ellas pymes, que tenemos en España. La especialización de muchas en la MDD muestra un modelo de relación entre fabricantes y distribuidores que ahora se empieza a tomar como ejemplo en el mundo».
«PRIVEL (concluye Sergio Resille, director general de Publicaciones Alimarket y miembro del Comité Organizador) es la respuesta a una gran oportunidad que hemos detectado en el mercado para que los fabricantes de gran consumo (sean especialistas o no) de marca privada conquisten nuevos mercados. La cuota de mercado de la marca privada en el mercado español y europeo está en unos niveles históricos y cada vez es más complicado que las compañías puedan introducir sus marcas de fabricante y/o sus marcas privadas. En este escenario, abrazar la internacionalización se convierte, sin duda, en una necesidad estratégica ineludible para seguir creciendo. Por ello, PRIVEL nace con una clara vocación internacional».
Datos útiles
- Lugar: Pabellón 7 IFEMA MADRID
- Fechas: Miércoles 5 de noviembre y jueves 6 de noviembre
- Entrada: Público profesional (consultar web)
- Más información: www.ifema.es/privel
